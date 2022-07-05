公屋丨住慣屯門獲派皇后山邨　港爸1原因無奈接受　盼有交換計劃

公屋輪候時間不斷延長，不少家庭為安樂窩苦候多年，但即使獲派單位也要考慮許多問題。有港爸日前發文，稱收到房委會的「上樓信」，獲首派至粉嶺新公屋皇后山邨，令自少住慣屯門的他感到失望，大嘆搬到新屋如「開荒」，又直言希望當局能推出「公屋交換計劃」，解決地區錯配的問題。



有港爸日前發文，稱收到房委會的「上樓信」，獲首派至粉嶺新公屋皇后山邨，令自少住慣屯門的他感到失望，大嘆搬到新屋如「開荒」，又直言希望當局能推出「公屋交換計劃」。（資料圖片）

該名港爸於facebook群組發文，表示自小在屯門長大，目前與家人子女也住慣住熟，「父母喺邊呢區住，小朋友喺呢區返學」。不過他日前收到房委會的配房通知信，首派獲編配粉嶺新公屋皇后山邨皇溢樓一單位。該單位月租連差餉為2010元，屬3至4人單位，面積為30.21平方米（約325呎），若接受配房，租約會於本月7日生效。

雖然家人已習慣在屯門的生活，亦一直期望能獲派屯門新公屋如和田邨及菁田邨，可是港爸擔心若拒絕今次配房，二派亦未必能獲編配和田邨及菁田邨的剩餘單位，「我唔敢拒絕嘅原因係我哋呢批已經係尾水派皇后山邨，拒絕歸隊等二派好大機會搏唔到和菁貨尾，要派屯門三寶（指蝴蝶邨、大興邨及友愛邨）」。

港爸指，目前已慢慢接受跨區搬遷的現實，惟兒子將被迫轉校，「開始平復咗派唔到『和菁』失望嘅心情，慢慢開始接受入皇后山邨開荒嘅事實」。他又擔心日後皇后山邨全面入伙，交通及生活配套未必能滿足所有居民，大嘆地區錯配的問題苦了不少市民：「房署如果重開公屋交換計劃，我諗而家大把人會換。」

港爸指，目前與家人子女也住慣住熟屯門，原本期望能獲派屯門新公屋如和田邨及菁田邨，可惜事與願違。（資料圖片）

帖文引起網民討論，有同樣正在輪候公屋的網民認為皇后山邨比和田邨及菁田邨更方便，「其實皇后山嘅配套好過菁田，街市超市，生活飲食都已經開咗，巴士又有總站接駁巴士去粉嶺車站班次好密」、「而家入去都唔係開荒㗎啦，旺咗好多」、「皇后山如果唔需要出市區返工，基本配套都OK，又有學校；去過菁田，環境無咁好，雖然附近交通方便些」。

另有網民感同身受，直言同樣因地區錯配感到非常苦惱，直呼希望能夠交換，「我哋調轉，我想要皇后山」、「我都好喜歡皇后山但偏偏派到菁田，可以調換嗎？」、「我住粉嶺派咗去菁田，小朋友升小五又唔方便轉學，我想拒絕但又怕派屯門舊樓更不想」。

翻查資料，港爸提及的「公屋單位交換計劃」由獅子山學會於2016年提出，但政府未有採納建議，亦未曾於房委會推行。該會當時指出，公共房屋資源分配效率低，導致重要的土地資源被浪費，因此建議政府設立新機制，讓公屋居民自由交換單位，「使他們能夠生活在一個更適合自己所需的單位和地區」。

相關計劃涉及三方，包括付款住戶、收款住戶和房委會。如付款住戶願意支付公屋單位交換金以搬到一個更方便的地區，便能到房委會註冊，並為其想搬到的單位而投標出價；而收款住戶亦可為了得到額外的收入而搬到另一地區；計劃中房委會會擔任中間人，處理及註冊單位交換。