整副麻雀散落馬路中央　大埔街坊們衝出去幫手　24秒執齊144隻牌

「大埔是一個人間有情的地方！」該區區議員劉勇威分享1件好人好事，指攜帶一副「麻雀」過馬路時，盒扣突然鬆脫，整副麻雀散落滿地，他本已打定輸數，惟一轉燈時街坊竟從四方八面衝出來合力執拾，最終僅以24秒時間拾好所有麻雀，其間街坊一句「喂，阿威，乜咁頻蹸呀！」，令人大感溫馨。



劉勇威指當日拿着一副麻雀過馬路，突然「嘭一聲」，盒扣鬆脫了，整副共144隻的麻雀散落滿地。（劉勇威FB圖片）

大埔區議會議員劉勇威本周一（4日）在facebook發文分享，指當日拿着一副麻雀過馬路，突然「嘭一聲」，盒扣鬆脫了，整副共144隻的麻雀散落滿地，「眼見轉燈，便打定輸數」，只好走回行人路並為它們拍下「遺照」。惟劉勇威擔心散落一地會影響到他人，遂再轉燈時即衝出去收拾，沒料此時一群街坊從四方八面衝過來幫忙，有街坊更跟他說笑道「喂，阿威，乜咁頻蹸呀！」，那時尷尬得不懂回話，只好不停說「唔該晒大家」。

結果短短24秒間，大家夾手夾腳收拾好整副麻雀，在路旁交回他後便各自散去，令他非常感動，「現在這副麻雀填補了不少人心中的空虛與孤寂，繼續在世間發光發亮。這次是遲來的感謝，真的很感謝當日幫忙我收拾麻將（又稱麻雀）的大家呀」。

一轉燈時街坊竟從四方八面衝出來合力執拾，最終僅以24秒時間拾好所有麻雀。（劉勇威FB圖片）

帖文一出即引來網民紛紛讚好，不少人都被街坊的善舉感動，「原本想笑，但又想哭」、「好叻呀執番齊！」，亦有人表示「這是閣下一直以來對大埔街坊所結的果，當日街坊對閣下的關愛回報」，又指發生一刻應該相當震撼，「呢件事應該係繼海棉寶寶後，又一大埔傳奇了吧」。