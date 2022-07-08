老公生意現危機　孕妻擔起頭家負責所有開支感憂慮：撐落去定離婚

經營婚姻絕非易事，大至人生方向，小至生活瑣事也能影響感情。有準媽媽日前表示，老公近期生意出現問題，令家庭負擔落在正待產的她身上，不得不獨自「擔起成頭家」。因丈夫面臨財政危機，她指開刀分娩的費用亦由原本一半變成「畀全數」，更預料日後將要負責所有育兒開支，不禁對這段婚姻感猶豫，只好發文求助，「你會撐落去定離婚」，引來網民熱議。



有準媽媽日前表示，老公近期生意出現問題，令家庭負擔落在正待產的她身上，不得不獨自「擔起成頭家」，更預料日後將要負責所有育兒開支，不禁對這段婚姻感猶豫。（《82年生的金智英》劇照）

該名正待產的孕婦早前於親子王國討論區發文，稱近半年來丈夫經營生意不太順利，「我原本由安心待產變成日日都好擔心」。由於丈夫常常要為生意煩惱，家庭的重擔便落在她1個人身上，她被迫「擔起頭家」，負責所有生活開支如租金、雜費及外傭薪金等，「大住個肚都係所有嘢我自己走嚟走去搞掂，老公為生意煩完全無理過」。

不過令她感到更大壓力的是，原本與丈夫一同分擔的開刀分娩費用，現時只能由她獨力出資，「由畀一半變成畀全數」。而她更預視到丈夫的生意「短期內難有起色」，估計將來養育孩子的費用亦要由她主力負責，不禁感到憂慮，只好向求教網民：「各位媽咪，如果你係我，你會點做？會撐落去，定離婚？」

令樓主感到更大壓力的是，原本與丈夫一同分擔的開刀分娩費用，現時只能由她獨力出資，加上她預視到丈夫的生意「短期內難有起色」，估計將來養育孩子的費用亦要由她主力負責，不禁感到憂慮。（《82年生的金智英》 劇照）

帖文引來一眾媽媽級網民討論，有人認為婚姻就是要不論富貴貧窮也要互相支持，認為她只因金錢考慮便萌生離婚念頭，反映夫妻感情早已出問題，「點解有財政困難唔係諗方法cut使費，而係cut老公？」、「兩夫妻唔係應該共患難咩？只能共富貴？即使你離婚，咁嘅局面，都係你獨力支撐家庭同BB 嘅開支啦。咁嘅理由離婚，即係你根本唔愛你老公」。

亦有人認為樓主作為準媽媽，既已預料將要獨力養育孩子，為自己及孩子多作打算也是無可厚非，「選擇沒有對錯，只要你回想當初為何選他，現在兌不兌現便行」、「一個男人咩價值都無，淨係識拖累你，點解唔離開？愛係有條件，一個人唔會無緣無故去愛人，佢如果做唔到就拆夥」。