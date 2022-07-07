罷食！日本物價升水族館低價鯖魚換竹筴魚　企鵝擰頭拒食網上瘋傳

全球各地物價急升，連企鵝都受到影響！日本神奈川縣箱根1間水族館近日飽受物價高漲之苦，為了節省成本，不得不將企鵝平時進食的竹筴魚改為低價鯖魚，但企鵝聞到食物氣味有異，立即擰頭拒食，有趣影像隨即在網上瘋傳。



飼育員將鯖魚送到企鵝嘴邊，但企鵝擰頭拒食，看似一臉嫌棄。（ANNnewsCH 影片截圖）

竹筴魚價格上漲3成

綜合日媒報道，箱根1間水族館平時會向館內企鵝餵食竹筴魚，但最近竹筴魚價格上漲大約3成，館方有見及此，鑑於鯖魚比竹筴魚便宜3至4成，為了減輕成本負擔，所以打算改為向企鵝餵食鯖魚。

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企鵝水獺拒食鯖魚

但如意算盤打不響，飼育員用手將鯖魚送到企鵝嘴邊，企鵝卻擰頭拒食，看似一臉嫌棄，其後發現連水獺都不想吃，飼育員遞上切好的鯖魚，水獺甫放入嘴內，知道是一是慣常吃的竹筴魚，立即將鯖魚吐出，嗅一嗅後將魚丟在一旁，明顥以罷食表示抗議。

竹筴魚最近價格上漲大約3成，所以館方出此下策。（ANNnewsCH 影片截圖）

拒絕調高入場費

飼育員小杉智花無奈表示，動物各有飲食習慣，部分愛吃鯖魚，亦有動物堅拒，竹筴魚當然比較好味，但目前只能希望牠們忍耐一下。

除了飼料問題之外，電費上漲亦增加水族館負擔，館方在不影響動物的前提下，採取關閉部分工作區照明系統、減少清洗過濾池次數等方法，以節省成本，館長島本大樹強調，目前沒有打算調高入場費，反而希望通過員工努力，更加吸引客人願意來訪。