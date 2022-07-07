大媽主題樂園排隊大打出手　職員制止慘遭「壓扁」　網民批好肉酸

去主題樂園遊玩當然想脫離煩囂，沉醉於歡樂世界中，但日前2名女遊客在樂園的舉動卻大煞風景，2人排隊期間疑因排隊及社交距離問題爭執繼而動粗，職員嘗試調停阻止打鬥。有網民看完影片都批評「使唔使咁激動」，又指最難接受的是，其中1人的口罩在混亂期間掉在地上，竟命令職員執起讓她再戴上，「影個公主啫，唔會影完變公主喎」。《香港01》就影片向涉事樂園查詢，正等候回覆。



有網民在facebook群組上載相關影片，顯示本周日（3日）在主題樂園內有2名女遊客口角兼動粗，「乜排隊排到咁激，而家個個社交距離都差唔多係咁㗎啦」。（影片截圖）

有網民在facebook群組上載相關影片，顯示本周日（3日）在主題樂園內有2名女遊客口角兼動粗，「乜排隊排到咁激，而家個個社交距離都差唔多係咁㗎啦」，她其後補充稱「前面話後面行得太近」。

從影片可見，1名桃紅色上衣大媽與另1名戴頭箍束馬尾的女子正拉扯對方，扭作一團，其間聽到有人大喊「唔好打呀」、「放手」、「你郁手先㗎」，有樂園男職員在2人中間嘗試調停，表示會叫保安過來處理，另1名女職員欲離開尋找外援時，卻慘被壓成「肉餅」。

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後來桃紅上衣大媽將對方的手挽袋扔到地上，又稱「黐線嘅，我邊有拎你啲嘢」，就退後離開，而馬尾女則要求職員代為拾起混亂中掉在地上的口罩，「幫我執返個口罩」，並戴回臉上。

影片引起網上嘩然，網民都批評2人的行為「肉酸、不知所謂」，又指不理解為何要如此激動，「使唔使咁呀？去玩啫？」、「見到咁真係冇晒氣氛」、「大家忍讓一下啦，做好社交距離」，亦有人表示的確遇過類似行為，令人討厭，「有啲人係愈行愈近，之後霸埋人哋個位」。有網民則錯重點指，其中1名女士竟將地上執起的口罩戴回臉上，極不衛生，「個口罩跌咗就換過一個啦」。