Anson Lo生日｜人妻要求訂蛋糕打卡用　老公批無謂　呢個要求最嬲

今日（7月7日）是MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）的27歲生日，一向落力支持偶像的「神徒」早已準備各項應援活動為「教主」慶生，包括巴士、天星小輪及摩天輪免費乘搭活動。有人夫日前就在討論區發文，稱神徒太太昨日（6日）已提醒他放工後代為訂蛋糕，以便今晚用作與應援物及公仔「打卡」拍照慶祝，更向他預告蛋糕將交予他「一個人食晒」，令他大感不滿，直言不會就範，以免下次妻子再有進一步要求，「要影相要打卡就自己買自己食啦！」。



7月7日是MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）的27歲生日，後援會將尖沙咀碼頭及中環 7 號碼頭打造成「教主碼頭」，全港市民均可免費乘搶天星小輪來往尖沙咀及中環。（資料圖片）

盧瀚霆國際後援會為7月7日生日的Anson Lo準備了多項應援活動，不少粉絲也做足準備為偶像慶生。1名充滿怨氣的人夫於香港討論區發文，指本身是神徒的太太早於昨日（6日）已提醒他下班後代為訂購蛋糕，起初他還不知道買蛋糕的目的，後來才知妻子要特意準備「道具」，與教主的應援物品打卡慶祝，「佢話聽日係教主誕喎，已經請定聽日假會帶住佢隻細細教主公仔周圍影相打卡，夜晚返嚟就會擺晒啲嘢出嚟同啲紙牌一齊影相慶祝」。

人夫指自從太太開始追星以來，家中已經多了「好多紙類嘅嘢」，平日看到也感厭煩，甚至直言「好想掉晒啲嘢去」，因此當聽到妻子「話要特登去訂個蛋糕返嚟幫埋紙影相覺得仲躁」。不過令他最不滿的是，太太一早便預告，「唔會幫手食」訂購作打卡拍照的蛋糕，要求他獨自「消滅」，更「溫馨提示」他不用準備晚餐，「叫我聽晚一係唔好食飯，返去淨係食佢個蛋糕就得」。

人夫稱將不會按妻子要求訂蛋糕，直指「我生日都唔見佢話要買訂個蛋糕畀我食」、「訂得一次一定遲啲又會有一堆嘢要幫佢買，要影相要打卡就自己買自己食啦！」，又笑言期待對方的反應。（資料圖片）

他不禁於帖文表示，將不會按妻子要求訂蛋糕，直指「我生日都唔見佢話要買訂個蛋糕畀我食」、「訂得一次一定遲啲又會有一堆嘢要幫佢買，要影相要打卡就自己買自己食啦！」，又笑言期待對方的反應，「唔知佢今晚發現冇蛋糕會點呢」。

有同為人夫的網民支持樓主做法，直指「睬佢都傻，要買自己買，愛屋及烏唔係咁解㗎」、「支持你，千祈唔好屈服呀」、「試下掉晒你老婆啲收藏，想知會發生咩事」。亦有人批評樓主表現小器，認為間中讓太太高興一下並無不妥，「佢開心咪得，唔好咁多意見，好小家」。