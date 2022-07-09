師傅上門維修　WFH老公2日後確診　人妻質疑：最大機會係師傅傳染

本港疫情持續，近來確診人數一直多達逾千宗。有人妻於討論區發文大呻，與老公一向很小心注意衛生，過去多波疫情也沒有感染新冠肺炎，沒想到日前安排1名師傅上門維修，在家工作的老公2日後即確診。她指出，與老公每天也有自行做快速檢測，亦沒有外出吃飯，因此懷疑最大機會是被維修師傅傳染。



有人妻於討論區發文大呻，日前安排1名師傅上門維修，在家工作的老公2日後即確診，她懷疑最大機會是被維修師傅傳染。（Getty Images）

該名人妻於「親子王國」以「守咗咁耐最後都中」為題發文指出，師傅上門維修當天她外出上班，老公近幾天都在家工作，沒有外出接觸其他人，師傅維修時老公有戴上口罩。她轉述稱「個師傅搞咗好耐，中間有除口罩飲水」，又指老公「佢男人冇咁細心，師傅走之後都冇即刻消毒，等我返嚟先至搞」。人妻續說，2日後老公快測陽性，而她暫時是陰性，已上報政府，也即時通知維修公司、維修師傅和同事，希望相關人士可進行快測，無論是否確診也可保障他人。

不少網民指出未必是維修師傅傳播病毒，「你有返工，唔堂食，搭車行街已經可以中/帶病毒返屋企，你唔中，你嘅物件都可以附到你老公中，唔一定關師傅事，而且佢傳染你哋的話，都未必會咁快驗得出，就算真係佢惹到你哋，都唔係佢想的」、「我覺得唔關師傅事，2日前接觸，快測本身靈敏度低，就算確診都未必即時check到！」、「未必關師傅事，但唔中都中咗，唯有好好照顧自己，早日轉陰」、「有人唔出街都會喺屋企中，可能鄰居中再空氣傳染」。不過也有網民認為，「師傅上門有機會用具物品有病毒」。

對於有網民批評將被傳染責任卸在師傅身上，樓主強調「唔明有啲人點解錯重點，係咁話唔關師傅事。其實大家都冇辦法證明到底係邊度出問題，我都係講個背景資料出嚟，其實關唔關佢事都無從追究」，表示她只是想知道作為確診者和密切接觸者有什麼需要注意。