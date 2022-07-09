車震？男生車借友人整晚油沒怎消耗　車cam揭異常晃動兼有男女聲

車上到底發生過什麼事了！有台灣網民分享，同事日前借了1輛福特旅行家房車給朋友，未料隔天發現油沒什麼消耗，整晚只行過8公里，後來翻查行車紀錄儀，發現車一直原地啟動，碰撞紀錄模式開啟了，一有激烈晃動就拍照，「可是車子都在原地」，最終截下30張圖片。雖然有網民很快猜測那男生是借車用來「車震」，但卻引出很多爆笑留言，推測他只是在抖腳之類。樓主後來稱同事有翻看檔案，的確錄下男女聲音，但「已經看開了」，也不願將檔案外流。



樓主稱同事借了同款的車給朋友，但隔天覺得奇怪，翻查行車紀錄儀有驚人發現。（fb群組「爆廢公社」圖片）

樓主於facebook群組「爆廢公社」發文，上傳1張車子照片，稱同事早前將同款的福特旅行家房車借給朋友，內籠很闊落。同事借車給男性朋友一晚，隔天取回車子時發現油錶沒什麼動過，整晚下來里程數只走了8公里，覺得奇怪下翻了翻行車紀錄儀（車cam）。由於行車紀錄儀有碰撞紀錄模式，只要突然搖晃，即使在錄影狀態也有將畫面截圖，但前提要有激烈晃動，「可是車子都在原地…那晚沒有地震…借車的是男生」，要假設車子是原地發動，而且又晃得很大力才能解釋。

雖然樓主沒有明說，但網民猜到該男生可能是借車「車震」，仍紛紛幫手想出其他答案，「可能有抖腳相關！我停車時也都會抖腳」、「癲癇發作啦，還不救人」、「在虐車子的避震器」、「要放個影音檔我們才能幫你分析啊」、「別誤會了只是最近餘震多了點，在車子裏面的人不敢下車只好跟住搖晃了」。

網民直言那男生應該是借車來車震。（《慾望號快車》劇照）

雖然行車紀錄儀向外拍攝，但有網民提到「行車紀錄器有錄到聲音嗎？」，樓主回應稱影片的確基本只錄到聲音，同事當天在電腦前崩潰，片段有錄到男女聲音，但不願意分享行車紀錄檔，不想將檔案外流，現在已經看開了，而且車子送去清潔後也沒發現奇怪的東西，因應激烈晃動會截圖的功能，最後紀錄儀截「我知道的是，照片有30張…」。

事件引起熱議後，有人笑稱樓主明顯是為該車子行銷，但也有人質疑該名男生如果借人車就不應拿來亂玩。

（facebook群組「爆廢公社」）