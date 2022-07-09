嚇！租客搬走雪櫃驚藏摩天使狗屍　房東留心理陰影　平租震驚網民

雖說放租房子要承受被弄髒的風險，但租客留下狗屍也太衝擊了吧！有台灣網民近日於討論區發文分享親戚遇過的惡劣租客，指出租客搬走後遺下滿地垃圾，更恐怖的是雪櫃內竟有1隻摩天使屍體，事件令親戚留下很大的心理陰影。



有台灣網民近日於討論區發文分享親戚遇過的惡劣租客，指出租客搬走後遺下滿地垃圾，更恐怖的是雪櫃內竟有1隻摩天使屍體。（dole777@Unsplash圖片）

該名網民於「批踢踢（PTT）」發文表示，當時他問親戚還有沒有發現其他奇怪的肉品，幸好沒發現。他又問親戚以什麼價錢出租房子，親戚回答以3000元新台幣（約792港元）月租出租1間位於高雄市中心的雅房，他大呼「這種租金，當然（召來）一堆妖魔鬼怪啊」，並問道「大家遇過最扯的房客留下來物品是甚麼？」。

網民留言指出，「你確定是馬爾濟斯（港稱摩天使）不是可爾必思（日本1款乳酸菌飲料）？」、「可憐的馬爾濟斯」、「留小狗屍體也太噁心了吧」、「是說3000（新台幣）什麼年代的事情啊」。

不少人分享見過租客留下最離譜的物件，「我媽的房客留下一堆沾到血的內褲」、「小時候我爸的出租套房看過吸毒的針筒」、「等人大小的性愛娃娃，F罩杯，下面有模擬穴，超噁」、「幫人清過神明雕像跟槍，槍是警察攻堅完沒找到的，在隔間板子的夾層裏」、「我看過骨灰罈」、「我有一個六尺冰櫃，裏面都是待做標本的屍體啊」。