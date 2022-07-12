隔籬部門主管5:59企門口等拍卡收工　打工仔睇唔過眼斥：好鬼肉酸

每名打工仔都想準時下班，若提早1分鐘預備，是否有問題呢？有打工仔於討論區發文表示，平日公司的下班時間為晚上7時，不過每逢周五都有員工福利，大家可提早1小時下班。他留意到每逢周五都有群「扮工」的同事於下午5時59分就站在公司門口，「等夠鐘6點就即刻搶先打卡」，連相鄰部門的主管也這樣做，他不滿地直斥「好鬼肉酸」。



有打工仔於討論區發文表示，每逢周五下午5時59分，就有群扮工同事站在公司門口等拍卡下班，連相鄰部門的主管也這樣做，他不滿地直斥「好鬼肉酸」。（Getty Images）

該名打工仔於香港討論區以「隔籬部門個team head成日5:59喺門口等打卡」為題發文怒斥，「好心做得team head就唔好喺門口企喺度扮吹水等打卡啦」。他指出，每逢周五都有群職場新鮮人同事等拍卡下班，他以前做馬會炒散工時，當時有群40至50歲的中年女同事也會這樣排隊等拍卡。

他認為「Junior（初級同事）就話小朋友唔識嘢」，但做主管應該輕輕鬆鬆離開，而非等拍卡，他問道「做到經理級係咪真係都要咁呢，好X肉酸你話係唔係？」。他指出自己至少6時01分才拍卡下班，又批評每逢周五該群同事都在扮工，「仲放佢哋早一個鐘真係無天理」。

不少網民認為樓主多管閒事，「其實人哋係team head，想幾點走都得啦，好似你呢啲二打六先係計住呢啲少數目，人哋team head做大事㗎，抵你做一世small potato（小薯）」、「關你鬼事咩，人哋係阿head點做都得」、「係肉酸啲嘅，不過隔籬部門team head唔使你傷神喇」、「你理得人呀，如果覺得肉酸嘅，你自己唔咁做便是，老細都無出聲你吹得佢漲咩？」、「有咩問題，係人都想準時放工，遲走又代表做到嘢？」。