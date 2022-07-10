離奇！2車輕微擦撞無人受傷　10小時後39歲男司機原地陳屍車內

明明2輛車只是輕微碰撞，當時報稱無人受傷，但其中1名司機事隔半天後竟陳屍車廂內？台灣台中市發生1宗離奇命案，1名39歲男司機駕駛私家車與前車輕微擦撞，當時雙方都未沒有受傷，酒精測試亦確認沒有酒駕，唯事隔10小時後，男司機被發現倒斃在座駕內，並推斷已死去多時，當局將會進行屍體檢驗，以確定其死因。



台灣1名39歲男司機駕駛私家車與前車輕微擦撞，當時雙方都未沒有受傷，唯事隔10小時後，他被發現陳屍座駕內，並推斷已死亡多時。（網上圖片）

事發於上周五（8日）中午11時許，39歲趙姓男司機駕駛私家車行經台灣大道二段，撞上前方車輛，由於撞擊力不大，雙方車輛只是出現輕微擦損。警方其後到場了解，趙男與前車車主都沒有受傷，經酒精測試後亦確認2人都沒有酒駕，而趙男談吐正常沒有異樣，警方清理完事故現場後，便恢復行車，趙男則將車輛移至一旁的小空地停泊。

距料車禍發生10小時後，有民眾報警稱1輛汽車停泊在該處多時，駕駛者亦在車內很久，擔心他身體不適。警方其後到場發現，上午發生車禍的趙男竟陳屍在駕駛座上，依屍體外觀推斷已死亡多時，全身出現屍斑並呈現僵硬狀態。

依屍體外觀推斷，趙姓男司機已死亡多時，全身出現屍斑並呈現僵硬狀態。（Gettyimages）

警方在車廂內沒發現任何可疑物品，而車子的右窗則打開，趙男身上沒明顯外傷。警方查看閉路電視鏡頭，確認沒有外力介入，目前仍在調查中，遺體已報請檢方進行相驗，以釐清確切死因。