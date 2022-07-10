已婚中女對男同事心動：似瀨咗嘢！　網民最強留言勸阻令全網拜服

情難自禁也要想清楚後果！有中年已婚女網民透露，最近遇上令她心動的男同事，雖然已刪除對方社交平台聯絡方法，但每天上班仍要見面令她感到很困擾，「好似瀨咗嘢」。網民們一面倒覺得她不應因一時心動就背叛丈夫，「FF完就算」，而且對方未必喜歡她，樓主發文後，隨即出現最強留言勸阻，觀點令一眾網民拜服，形容是發人心省。不少人建議樓主要避免與對方有不必要接觸，如無法控制心態最好是轉工，又着她將心比己，如丈夫告訴她對女同事心動，「你感覺如何？」。



樓主稱上班遇到個令她很心動的男生，她已刪除了對方的社交平台聯絡方法，急問如何是好。（《大債時代》劇照）

樓主在親子王國討論區發文，稱自己已婚，「但遇到個令你心動嘅男仔，你哋會點做？」。她很困擾每天上班都會對到對方，現在已經刪除了對方的WhatsApp、IG、facebbok等聯絡方法，可是和她較熟的同事又和那個男生認識，「都同呢個男仔friend，好似瀨咗嘢」。

網民全都勸阻樓主，帖文更緊隨出現最強回應，總結2人關係是「未真正相處過，未真正了解過，未真正一齊憂柴憂米過，所有嘅心動都只係源自於你幻想中嘅美好」，這段回應被其他網民一致讚好。網民都語重心長勸說樓主「FF完就算」、「忍到過一排自然會冇事，呢啲野玩唔起㗎」、「男嘅多數為色慾」、「你對人心動，人哋當你街邊師奶」。而且就算樓主有心，也不代表對方一樣心動，「如果你同另一半夾唔嚟既話，請分開之後先再開始新戀情，否則傷害好多人㗎」。

樓主稱上班就會見到對方，令好感困擾，網民提議如果自制不了應該轉工。（《大債時代》劇照）

有網民發現樓主在其他帖文曾提到自己年近40，已不算年輕，雖不知道她有沒有小孩，但心動和相處同住是兩回事，「心動當然美好，因為你係同自己幻想嘅人戀愛」。如果有獨立經濟能力、沒有小孩又已下定決心，「便可以任性地追求自己心動的一剎那高興」。

有人認真建議，現階段應和對方避免不必要接觸，「公司桌上放一家人開心影的相」，又指工作場所不宜亂攪男女關係，如果無法自制應該轉工，「轉工、斷聯絡」，避免見到對方又胡思亂想。另外應該要多想丈夫的好，「要記住當初點解揀呢個老公」，別破壞掉自己婚姻，「我遇過，依家做咗朋友，但再沒有心動感覺了」。

（親子王國）