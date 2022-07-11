公屋丨婚後搬入女家2人單位　港男抽綠表居屋不果想轉戶換3人單位

撰文：安祖娜
出版：更新：

土地問題影響各階層的香港人，即使住在公營房屋的市民也不例外。有港男於討論區發文，稱準備與女友結婚，打算婚後搬進女友偕母親同住的2人公屋單位。由於居住環境較擠迫，他過去兩年也有以「綠表」方式抽居屋，可惜一直無份揀樓，因此他想以另一方向入手，好奇能否在現時與家人同住的公屋單位中除名，轉戶到女家並申請更換至3至4人單位。

有港男於討論區發文，稱準備與女友結婚，打算婚後搬進女友偕母親同住的2人公屋單位，好奇能否在現時與家人同住的公屋單位中除名，轉戶到女家並申請更換至3至4人單位。（資料圖片）

該名港男於親子王國討論區發文，指今年打算與拍拖5年的女友結婚，本身與家人同住公屋4人單位的他計劃婚後搬到女家，與女友及外母同住2人單位，以便照顧外母。目前「30頭」的港男亦有與女友生兒育女的打算，考慮到居住環境的問題，也希望搬到更大的地方，不過兩人過去兩年以「綠表」方式抽居屋不果，「我哋而家都有抽緊綠表，但係抽咗兩年都冇份」。

他又指友人曾提議他申請「白居二」，雖然他與女友有收入及儲蓄，惟擔心未能負擔，「我哋兩公婆加埋先啱啱畀到首期」。因此他只好計劃從公屋轉戶及調遷入手，發文問網民能否將其戶籍從本身與家人同住的4人單位除名，轉戶到女家，再申請調遷到面積較大的3至4人單位。

港男指友人曾提議他申請「白居二」，雖然他與女友雖有收入及儲蓄，惟擔心未能負擔，「我哋兩公婆加埋先啱啱畀到首期」，因此他只好計劃從公屋轉戶及調遷入手。（資料圖片）

帖文引來網民討論，有人指因樓主及其女友一家本身居於公屋，較難重新輪候新單位，建議他可申請公屋租戶紓緩擠迫調遷計劃及改善居住空間調遷計劃，不過也要視乎他搬進女家後的居住密度。亦有人指出與外母同住或有不同的矛盾，建議樓主認真考慮，若相處無問題則可於外母年滿60歲時，嘗試以長者名義再次抽「綠表」居屋。

根據房屋署資料，房署申請分組每年會推出一次遍及全港屋邨的「公屋租戶紓緩擠迫調遷計劃」及「改善居住空間調遷計劃」，以自選單位形式編配單位予合資格的公屋租戶申請者。凡居住密度低於每人7平方米（以室內樓面面積計算） 的公屋租戶，均可申請調遷到較大單位，申請者須符合「無擁有住宅物業」的規定及通過「全面經濟狀況評審」，而有關的入息及資產限額為「富戶政策」釐定的水平。

公屋住戶可否調遷至面積更大的單位？

 房屋署申請分組每年會推出一次遍及全港屋邨的「公屋租戶紓緩擠迫調遷計劃」及「改善居住空間調遷計劃」，以自選單位形式編配單位予合資格的公屋租戶申請者。  詳情按此

公屋調遷計劃有何條件？

  凡居住密度低於每人7平方米（以室內樓面面積計算） 的公屋租戶，均可申請調遷到較大單位。申請者須符合「無擁有住宅物業」的規定及通過「全面經濟狀況評審」，而有關的入息及資產限額為「富戶政策」釐定的水平。  詳情按此

公屋丨男友將獲派單位　港女憂婚後轉戶籍母離世會被收屋無咗外家公屋丨住慣屯門獲派皇后山邨　港爸1原因無奈接受　盼有交換計劃公屋裝修｜20萬購租置單位　猶疑應否花40萬大翻新：貴過買嘅錢
本地熱話
熱話
公屋
公屋政策
籌備結婚
你可能感興趣