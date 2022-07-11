公屋丨婚後搬入女家2人單位　港男抽綠表居屋不果想轉戶換3人單位

土地問題影響各階層的香港人，即使住在公營房屋的市民也不例外。有港男於討論區發文，稱準備與女友結婚，打算婚後搬進女友偕母親同住的2人公屋單位。由於居住環境較擠迫，他過去兩年也有以「綠表」方式抽居屋，可惜一直無份揀樓，因此他想以另一方向入手，好奇能否在現時與家人同住的公屋單位中除名，轉戶到女家並申請更換至3至4人單位。



有港男於討論區發文，稱準備與女友結婚，打算婚後搬進女友偕母親同住的2人公屋單位，好奇能否在現時與家人同住的公屋單位中除名，轉戶到女家並申請更換至3至4人單位。（資料圖片）

該名港男於親子王國討論區發文，指今年打算與拍拖5年的女友結婚，本身與家人同住公屋4人單位的他計劃婚後搬到女家，與女友及外母同住2人單位，以便照顧外母。目前「30頭」的港男亦有與女友生兒育女的打算，考慮到居住環境的問題，也希望搬到更大的地方，不過兩人過去兩年以「綠表」方式抽居屋不果，「我哋而家都有抽緊綠表，但係抽咗兩年都冇份」。

他又指友人曾提議他申請「白居二」，雖然他與女友有收入及儲蓄，惟擔心未能負擔，「我哋兩公婆加埋先啱啱畀到首期」。因此他只好計劃從公屋轉戶及調遷入手，發文問網民能否將其戶籍從本身與家人同住的4人單位除名，轉戶到女家，再申請調遷到面積較大的3至4人單位。

港男指友人曾提議他申請「白居二」，雖然他與女友雖有收入及儲蓄，惟擔心未能負擔，「我哋兩公婆加埋先啱啱畀到首期」，因此他只好計劃從公屋轉戶及調遷入手。（資料圖片）

帖文引來網民討論，有人指因樓主及其女友一家本身居於公屋，較難重新輪候新單位，建議他可申請公屋租戶紓緩擠迫調遷計劃及改善居住空間調遷計劃，不過也要視乎他搬進女家後的居住密度。亦有人指出與外母同住或有不同的矛盾，建議樓主認真考慮，若相處無問題則可於外母年滿60歲時，嘗試以長者名義再次抽「綠表」居屋。

根據房屋署資料，房署申請分組每年會推出一次遍及全港屋邨的「公屋租戶紓緩擠迫調遷計劃」及「改善居住空間調遷計劃」，以自選單位形式編配單位予合資格的公屋租戶申請者。凡居住密度低於每人7平方米（以室內樓面面積計算） 的公屋租戶，均可申請調遷到較大單位，申請者須符合「無擁有住宅物業」的規定及通過「全面經濟狀況評審」，而有關的入息及資產限額為「富戶政策」釐定的水平。