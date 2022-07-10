盧寵茂擬推「紅黃綠」碼＋安心出行實名制！網民即關注呢3樣嘢

【安心出行／實名制／紅黃綠碼／盧寵茂】本港疫情近日反彈，新上任的醫務衞生局長盧寵茂表明，正考慮安心出行實名制，以及仿效內地或澳門推行「紅黃綠」碼，限制確診或高風險人士在社區活動。



言論一出即引來網民熱議，有網民支持做法，認為能夠更有效防疫，令居民安心，惟亦有大批網民反對，直斥「真係離地到升天」，「而家都已經好煩，仲搞咁多嘢」。另有不少網民關注推出「紅黃綠碼」後，是否可以到銀行提款、可否返工上班，以及是否可以乘搭交通工具等。



醫務衞生局長盧寵茂表明，正考慮安心出行實名制，以及仿效內地或澳門推行「紅黃綠」碼，限制確診或高風險人士在社區活動。（無綫新聞畫面）

醫務衞生局長盧寵茂今早（7月10日）在無綫節目《講清講楚》表示，正構思加密「高危群組」核酸檢測；至於「非高危群組」，盧寵茂說要想辦法令需要強制檢測的市民更快做檢測，包括推出機制令他們不能進入高風險場所，「現在出的強檢，雖説是強制，但根本沒有任何強制手段。我覺得對其他人不是很公平，明明這個人是高風險的，但他仍然可以周圍去。我們起碼要有這種識別。有個機制是可以令他們不能進入高風險場所」。

盧寵茂又明言，仿效内地或澳門用「紅黃綠」碼是其中一個考慮方向，並需要用「安心出行」實名制配合，「如果我們讓這些已確診的人有自由、任他們周圍去，我們這些沒確診的人就會自由受到限制」，直指「確診的人不應該出來社會危害市民的健康」。

盧寵茂明言，仿效内地或澳門用「紅黃綠」碼是其中一個考慮方向。（資料圖片）

言論一出即引來網上熱論，有網民支持做法，認為能夠更有效防疫，出門亦更安心，建議可早日提出，「終於肯做」。惟同時有大批網民反對，「全世界都開始放寬啦，仲搞咁多嘢」、「點解成日做啲多餘嘅嘢」、「終於做到呢步了」、「真係離地到升天」、「而家都已經好煩，仲搞咁多嘢」、「堅決反對」，並以一句歌詞感嘆「明明綠燈轉眼變成紅燈」。

另外，不少網民關注推出「紅黃綠」碼後實際運作情況，例如是否可以到銀行提款、可否返工上班，以及是否可以乘搭交通工具等，期望政府盡快詳細交代，「係咪會限制埋提款？」、「紅色唔使返工？」、「搭交通工具要出示綠碼先可以上車？」。