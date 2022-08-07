冷氣太凍？夏天嘆冷氣凍到起雞皮發抖流鼻水　盤點5招改善情況

夏日炎炎當然會開冷氣消暑，但有時候卻會凍到「起雞皮」，甚至出現發抖、打噴嚏和流鼻水等情況，其實以上3種反應都是人體正常本能，本文盤點5招改善有關情況，在日常生活中不難做到。



溫差太大導致身體會出現「溫差型過敏」，症狀包括打噴嚏流鼻水。（資料圖片）

皮膚毛孔和肌肉遇冷有反應

一旦室溫降低或天氣變冷，皮膚毛孔隨即收縮，變成一個個小疙瘩，這種情況儼如拔了毛的雞皮，故俗稱「起雞皮」；另外，人體正常體溫是37度左右，附近溫度變低期間，由於體內熱量不夠充足，肌肉就自動收縮顫抖，令身體短時間內產生較多熱量，從而使體溫維持正常，屬於一種人體抵抗寒冷的正常本能反應。

溫差太大導致「溫差型過敏」，症狀包括打噴嚏流鼻水。（資料圖片）

溫差型過敏致打噴嚏流鼻水

至於打噴嚏流鼻水，全因溫差太大，導致身體出現「溫差型過敏」，正式病名為「血管運動性鼻炎（vasomotor rhinitis）」，由於環境冷熱溫差過大刺激鼻部，引起流鼻水、鼻塞、打噴嚏等症狀。

簡單而言，鼻部其中一個功能是防止冷空氣直接進入肺部，以免減緩肺內的清潔纖維，以及降低氧氣進入血流的速度，因此，鼻部會自動將冷空氣變暖，當冷空氣進入鼻腔時，神經會發出信號給大腦，下指令讓鼻腔內的血管擴張，繼而產生熱能，為冷空氣加溫至26至30度不等，同時鼻腔黏膜產生分泌物，讓冷空氣通過時，濕度達到100％。

加溫冷空氣過程產生少許水蒸氣，降低鼻腔黏膜溫度，神經再次向大腦發出警示，鼻腔內的血管再度擴張產生熱能，黏膜亦會再次產生分泌物提高濕度。

正常狀況下，一旦冷空氣和鼻腔升溫後，警示機制隨即停止，但神經系統較難取得平衡，往往反應過度重複警示，令血管多次擴張，分泌物不斷增加，繼而打噴嚏流鼻水，當血管過度擴張時，甚至形成鼻塞。

疫情下每個人戴上口罩，其實已經適度阻隔冷空氣，舒緩打噴嚏流鼻水情況。（資料圖片）

5招改善情況

最直接方法是為鼻部保暖，疫情下每個人都戴上口罩，其實已經適度阻隔冷空氣，舒緩打噴嚏流鼻水情況；另外，戴帽和圍巾等合適衣物亦能保護皮膚毛孔和肌肉，避免「起雞皮」和發抖。還有是起床時用溫水洗臉，按摩鼻部四周，可以增加血液循環，避免過敏症狀。

至於熬夜導致神經失調，影響體內溫度調節功能，同時熬夜令身體感覺變更加遲鈍，冷凍時候覺得很冷，但炎熱時認為十分熱，所以切勿熬夜，切記要有充足睡眠，保持規律的生活作息，會對健康有莫大裨益。

過量飲酒則會令身體製造大量組織胺，引起屬於身體保護機制的發炎反應，令血管擴張和黏膜腫脹，造成過敏症狀，因此亦要避免攝取大量酒精。

適量運動能夠平衡體溫，但出了一身大汗後，如立即走入有冷氣的場所，便會因溫差太大而可能凍到起雞皮、發抖和打噴嚏流鼻水，所以都要注意，先適量降溫再進入冷氣場所較佳。