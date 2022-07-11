驚險2秒！小女孩狂衝過馬路撞私家車險被輾過　死神3度來襲片瘋傳

馬路如虎口勿亂闖！網上近日瘋傳1段小女孩奔跑過馬路，3度遇上「死神」的驚險影片，只見當時1名小女童獨自過馬路橫越2條行車線，其間已連過電單車及私家車兩關，惟始終「難逃一劫」，撞向1部迎頭駛至車輛的車身，小小身驅當場翻轉倒地，場面非常「牙煙」，幸好女童最終未有大礙。



網上近日瘋傳一段小女童奔跑過馬路影片，她撞向一部迎頭車車身並翻轉倒地。（影片截圖）

事發上周六（7月9日）下午，從網上流傳的行車記錄儀影片見到，南投市彰南路有1名穿粉紅色洋裝的小女孩，突然橫過車來車往的馬路。看到突然衝出的小女童，1輛電單車及私家車及時剎掣，但已非常驚險！惟小女童繼續向前跑並越過中間雙黃線，終撞1輛私家車迎面駛至，見到小女孩時已減慢並稍微扭軚，但小女孩仍直撞向私家車車身，並翻轉倒地，幸好車己減速才沒有輾到女孩。

小女孩「過三關」衝馬路驚險過程逐格睇▼▼▼

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女孩撞到私家車後1至2秒即自行爬起身繼續過馬路，之後有女子衝出把她拉到安全位置。據台媒報道，女童事發時受到驚嚇，但沒有明顯傷勢。

南投警方表示，未有接獲事故報案，惟提醒根據兒童及少年福利與權益保障法，家長不得讓6歲以下兒童獨處，否則可處3000至1.5萬新台幣（約792至3962港元）罰鍰，而女童未依標線與規定擅自穿越車道，根據道路交通管理處罰條例可處500新台幣（約132港元）罰鍰。