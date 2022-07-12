車位被霸佔貼大畫紙反擊　畫功太靚反引哄動求地址：想泊錯收幅畫

車主們遇到其他車泊錯位都會大感無奈，如對方沒留下電話號碼，聯絡不上就更氣憤。不過有網民就分享1張有趣的照片，只見私家車的擋風玻璃窗夾着一張白紙，留下文字指責車主泊錯車位，但旁邊卻是大曬畫功，畫了1個酷似日本動漫人物「莉法」的女生。不少網民都大讚畫得靚，但擔心此舉令車主更肆無忌憚，「日日去泊收下畫先」。



私家車的擋風玻璃窗夾着一張白紙，留下文字指責車主泊錯車位，但旁邊卻是大曬畫功，畫了1個酷似日本動漫人物「莉法」的女生。（FB「車cam L（香港群組）」圖片）

有網民在facebook群組「車cam L（香港群組）」分享照片，只見1部白色私家車泊在「專用車位」，而擋風玻璃窗則夾着1張大白畫紙，用黑筆寫着「你泊錯位啊，講緊你啊！」，並標明該車的車牌號碼，而右邊則畫了1個卡通版女生正在「舉中指」。樓主未有交代何時何地拍攝，只稱並非出自其手筆，「小弟無咁嘅手工，幫下作畫者手搵人咋」。

照片引起網上瘋傳及熱議，很多網民都大讚畫功好，有人問是否車位主人的「自畫像」，又指女生酷似「莉法」，有網民則指重點是「中指」，盛讚他是「反擊得來不失優雅」、「今次畫紙，下次車身」。

不過很多網民都笑言，此舉反而會吸引更多人前來泊車，「個個都想要你幅畫，今次你真係做多咗啦！自找麻煩」、「求地址及車位號，睇來位主今次可以大展畫功有排畫」、「捨得走未呀？後面好多人排緊！」。