澳門停市｜超市驚見天價大白菜　1棵逾$100震驚網民　超市咁解釋

澳門自上月中爆發新一波疫情，周一（11日）起全澳工商業場所停運7天，僅有超市、街市及食肆等可如常營業，今日（12日）則新增57宗陽性個案。有當地市民就發現，超市食物價格異常昂貴，包括逾100元一棵黃金白菜、209元4顆金奇異果等，令網民非常震驚。涉事超市卻解釋指只是員工疏忽打錯價格，惟網民紛紛貼出其他超市的照片，證明並非單一事件，質疑他們是「趁火打劫」。



當地1間超市的「黃金白菜」標價每100克15元，一棵重648克，售97.2元，另一棵重724克，價格為108.6元。（FB「澳門消費旅遊好去處」圖片）

有網民在facebook「澳門消費旅遊好去處」上載照片，顯示當地1間超市的「黃金白菜」產地為中國，標價每100克15元，一棵重648克，售97.2元，另一棵重724克，價格為108.6元。照片引起網上嘩然，涉事超市負責人其後留言解釋，經查實上述黃金白菜為員工疏忽打錯價格，他們會加強檢視，避免同樣情況發生，又會造成不便感抱歉。

惟網民都不太接受超市的解釋，「平時唔見打錯」，另有人嘲諷稱「講明黃金菜，算便啦」，又貼出多張其他蔬果照片，只見切件西瓜貼上「菜心苗」的標籤，每100克索價155.51元，一份售1763.4元，非常驚人。而超市負責人再次強調西瓜「標錯價」都是分店員工疏忽。

有網民則指其他超市的價格亦異常，如西蘭花每公斤索價131.9元，故一棵重346克的西蘭花售45.6元；另有4個裝金奇異果索價209元，不禁惹人懷疑，「消費卡和疫情同時出現，超市就開始打錯價，信唔信？等市民自己判斷」。但亦有人指這幾天超市都逼爆，「員工已經忙到嘔，估計係打錯小數點位」、「忙中有錯，實在太忙，買時真的要看清楚」。

▼7月11日 澳門停運工商業場所七天 首天市況▼



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澳門停市｜物資商舖設人流管制 大三巴前人流稀少

澳門市政署表示，已派員加強巡查公共街市貨品價格，物價保持平穩，未見波動。經濟及科技發展局與消費者委員會，亦會持續派員到全澳各區多間主要超市，加強場所的人流管理及在場提供協助，以及保澳門糧油等民生物資的供應及價格穩定，嚴防違法違規行為，保障居民消費權益，又呼籲市民如確實有購買必需物資的需要，應「理性購物，切勿搶購或囤積」。