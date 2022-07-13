加料刺身！荃灣放題last order驚見曱甴甜蝦　食客投訴餐廳咁跟進

日式放題是不少港人最愛，款式多又可任吃到飽，但質素及衛生問題或許非常參差。有網民日前到荃灣一家日式餐廳食放題，在晚餐最後一輪落單時點了刺身蝦，沒料上菜時發現被「加料」，刺身蝦肉上竟有1隻曱甴，非常惡心。他隨即拍下照片並向職員投訴及發文講述事件，稱已留低經理的聯絡方法，店舖承諾如有任何問題會負責。



有網民日前到荃灣一家日式餐廳食放題，在晚餐最後一輪落單時點了刺身蝦，沒料上菜時發現被「加料」，刺身蝦肉上竟有1隻曱甴，非常惡心。（fb「香港壽司刺身關注組」圖片）

該名男網民早前於facebook群組「香港壽司刺身關注組」發文，指周日（10日）晚上到荃灣一間日式餐廳食放題，至晚上約9時45分最後一輪點餐時遇上「加料」刺身。從樓主上載的相片可見，他於「last order」點了3隻刺身蝦，上菜時刺身放在冰碗中，但其中1隻蝦的蝦肉上黏着1隻曱甴，形容「大大隻……Last Order加料，即時」，相中亦有清晰標註餐廳的名稱和地址。

相片令網民嘩然，紛紛直呼惡心，「見到張相打咗個冷震」、「呢件嘢會再貴啲，加咗料刺身」、「都係刺身嘅一部分來」。亦有網民質疑，餐廳的廚師及侍應理應會於上菜前發現問題，質疑事件或另有原因，「咁大隻，點會師傅同待應生睇唔到，完全無可能」、「你要知道，阻人收工如同殺人父母」、「擺明係你叫得太多嘢食last order玩嘢，等乜嘢啫報食環署啦」。

樓主其後留言補充稱，發現事件後已即時向職員投訴，餐廳亦承認責任，「留低咗經理聯絡方式同埋口訊，如果有任何嚴重嘅生理反應舖頭會負責」。有不時到該餐廳用餐的網民則指，雖然樓主留下不愉快的用餐經驗，但相信職員會認真跟進，「以我熟客嚟睇，呢個店會認真處理嘅」、「呢間睇得出好用心想做好，其他放題直接走埋嚟拎走唔會俾你影囉」。