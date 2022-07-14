異地初戀｜單親清貧男友極孝順為媽媽做到咁　女卻不滿擬分手回港

手心又是肉，手背又是肉。有女生日前分享人在外地初戀故事，她和外籍男友拍拖半年，對方在單親家庭長大，媽媽在街市開鋪獨力湊大3子女，未料男友家姐和弟弟都離家出走，男友性格孝順，媽媽經常「急call」他幫手，故平日約會「5次有3次都取消，1次遲到」。甚至連她確診發高燒，頗肯定男友都中招下，他竟凌晨3點趕回家煮東西給媽媽吃，令她懷疑自己在男友心中地位，考慮是否要分手回港。網民大嘆其實男友沒錯，「只可以講其實你男朋友個背景唔適合拍拖」。



女生人在外地遇到初戀男友，對方單親家貧，但相處下來發現很難走下去。（示意圖／Getty Images）

樓主在Dcard討論區分享，她人在外地找到初戀，單親男友家境清貧，媽媽在街市開地舖，獨力湊3姊弟，經常做到凌晨。她曾到男友媽舖頭，「都覺得佢好慘，瞓摺床，用紙皮箱當枱食飯，廚房都好污糟」，由於男友媽性格強硬，原本3姊弟都會落舖幫手，但後來弟弟和家姐「頂唔順佢媽」而離家出走，男友變成他媽媽的唯一希望。

男友對她很好，事事遷就，愛煮東西給她吃，「佢都係第一次拍拖，我feel到佢好畀心機去愛我」。不過，有次她因一些事不開心，哭得很厲害想見面，未料男友說正幫媽媽手而拒絕，漸漸懷疑她在男友心中地位。後來男友經常爽約及遲大到，「大概5次有3次都取消，1次遲到」，他解釋媽媽經常突然給他工作，所以「成日放佢啲朋友飛機，亦都影響學業。佢啲朋友都慣咗，所以佢都冇好熟嘅朋友」。

男友時常爽約及遲到，有時約會中途一接到媽媽電話就離開。（示意圖／Getty Images）

有次樓主確診發高燒，頗肯定男友都會中，應一同隔離，未料他半夜竟說煮了東西給媽媽吃，「凌晨3點要去佢媽度，我病到七彩都無力同佢拗」。樓主試過愛屋及烏，做早餐給男友媽和落舖幫手，但最令她擔心的是男友媽是基督徒，常叮囑男友要找基督徒女友，第一次見面「第一句係問我返邊間教會」。樓主稱自己是無神論者，為了男友試過返教會，但實在不喜歡。男友媽現在還很客氣，但早晚會發現她沒有信仰，可能會有意見。

她和男友國籍不同，考慮到底落地生根還是回港發展，曾問男友想不想到香港生活，「佢話佢放唔低佢阿媽」。見到男友的孝順，反而令她想起應否回港孝順父母，問網民她應堅持下去還是分手回港。

樓主和男友媽第一次見面，第一句就問她是什麼教會的，令她倍感壓力。（示意圖／Getty Images）

網民直言不覺得男友有錯，「佢屋企嘅情況真係比較難搞」，她媽媽辛苦湊大3個小孩但被其中2個拋棄，「一定對你男朋友睇得好緊，你男朋友孝順亦都係無可避免嘅事」。有人直言：「人哋阿媽一手湊大個仔十幾年，你同佢拍拖得半年貨仔，然後就要求人地將你擺喺第一」，而且屋企生意他去幫手也正常，「我諗佢都盡量取咗個平衡」。

部份網民猜測樓主已想分手，如果仍想和男友發展只能試試跟男友去幫手，「如果你接受唔到，就不如早啲放生佢」。

（Dcard）