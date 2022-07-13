好彩！23歲男為撿手機掉入火山口獲救受輕傷　卻因1事面臨被起訴

闖入禁地已經危險，還要冒險拾回手機，幸好沒發生致命意外！一名23歲美國男子與親友到意大利維蘇威火山觀光，但他不想買票，擅自繞道硬闖入危險路線，走到海拔4,202呎的火山口。其間他拍照時甩手掉了手機，為了拾回手機，竟意外掉進火山口，幸被當地導遊救起，只是手腳擦傷，虛驚一場，但意大利或對其行為作出檢控。



23歲美國男與3名親友，在本月9日到意大利維蘇威火山觀光，他們不想買票進入指定的旅客登山路徑，而繞道找了一條危險路線登上海拔4,202呎的火山口。（Google Map圖片）

綜合外媒報道，23歲美國男與3名親友本月9日到意大利維蘇威火山觀光，他們不想買票進入指定的旅客登山路徑，擅自繞道找了一條危險路線登上海拔4,202呎的火山口。當他到達火山口，即做旅客指定動作拍照打卡，卻忘形得不小心掉了手機進火山口，而他為了撿回手機，竟也意外掉到進火山口。

幸好當地導遊留意到情況，趕至現場將他從火山口拉上來，男子獲救時手腳及背部被割傷及有瘀傷，傷勢輕微，眾人在援救隊引領下逃出險境，再坐直升機離開。雖然男子能逃過大難，但由於他闖進危險區域，將面臨被意大利當局以「非法闖入禁地」罪名起訴。

維蘇威火山是一座活火山，為意大利著名旅遊景點，曾在西元79年經歷過一次大爆發，並掩蓋了龐貝古城，導致1.6萬居民死亡。至18世紀，考古學家才挖掘出龐貝古城遺址，建築跟遺體都保存良好，該地也同樣是觀光勝地。