虐兒致死！2歲兒關廁所2個月　滿身屎尿皮包骨餓死　狠母這樣下場

好好照顧兒女是父母的責任，但台灣1名年輕母親竟然與胞兄及同居男友人，把年僅2歲的兒子關進廁所2個月，又不按時餵食任他自生自滅，最終男童由12公斤瘦弱到僅剩5公斤，變成皮包骨活活被餓死，全身更沾滿排泄物。

事件鬧上法庭，一審依成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪，判該母親8年刑期，胞兄及同住男友人則被依妨害未滿16歲之幼童發育罪，分別判3年及2年刑期。3人其後提出上訴，周三（7月13日）被高等法院駁回。



涉事林姓母親。（資料圖片）

綜合台媒報道，遭活活餓死的男童原本體重12公斤、健康活潑，惟在2018年8月，林姓母親竟因兒子哭鬧把他關進廁所，且不按時餵食。年僅2歲的男童沒有能力清理自己大小便，結果全身沾滿排泄物，而為了求生，他翻找垃圾桶試圖找食物，並飲用馬桶內髒水，結果被關2個月內，體重從12公斤急降至約5公斤，身體呈接近皮包骨狀態，最終因營養不良、呼吸道感染等去世。

同年11月9日早上，林女與男友人回家發現兒子蜷曲在馬桶旁，已無生命迹象，但林女竟拖到晚上才打電話報案叫救護車。

事件鬧上法庭，3人均否認虐童。一審台北地方法院認為，3人與男童同住，須對男童生命、身體、健康及身心健全成長負責，卻將男童放在廁所內，或默許男童生活在廁所，又未正常提供三餐及給予衣物保暖，即使未必故意虐童，仍應負責。

法院又指出，林女雖自稱沒有錢養兒子，胞兄也說沒錢生活，惟根據2人消費紀錄可見，2人仍有錢支付玩樂及網路遊戲，依成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪，判林女8年刑期，胞兄及同住男友人則被依妨害未滿16歲之幼童發育罪，分別判3年及2年刑期。

3人不服判刑提出上訴，至周三（7月13日）被高待法院駁回。