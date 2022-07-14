小姐貴姓？性感女星姓氏太罕見總被誤會是花名 1招解決多年困擾
撰文：TVBS新聞網
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女星篠崎泫（本名：篠崎翎榕）就讀高中時期就因亮麗的外表受到關注，2013年在台灣以Twinko成員身分正式出道，近來活躍於節目《娛樂百分百》的狼人殺單元，也經常作客各大綜藝節目，擁有許多粉絲喜愛。
經常透過社群平台分享生活點滴的她，透露有個困擾多年的煩惱，那就是姓氏太過特殊，常常遭人誤解，逼得她不得不「亂報一通」。
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篠崎泫是台日混血兒，父親是日本人，媽媽是台灣人，原先從母姓，念中學的時候改從父姓篠崎。在介紹姓氏時，她跟對方講是「篠崎」，結果被以為是在說暱稱，要求她報出姓名，為避免繼續糾纏下去，她好找胡亂掰出一個姓氏：「嗯......姓陳好了，陳小姐。」
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篠崎泫無奈地說，這些年來幾乎百家姓都用過，只要不是太重要的事情，她就會報上常見的姓氏：「通常看旁邊的人姓什麼，我那天就姓什麼。」篠崎泫的每則貼文也都會標註「我姓篠崎單名泫不能叫崎泫」，不厭其煩地解釋名字的念法，顯然遇過的窘境多到不勝枚舉。
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