變臉！斯文靚女OL接廣告電話即黑面怒罵　男同事嚇怕：秒變西人…

廣告電話有多煩？煩到引出靚女不為人知的一面！有港男於討論區發文表示，公司有名女同事「OK靚女」，為人有禮溫柔，「幾charm（有魅力）幾正」，日前調位坐在他附近，但後來卻發生1件事令他對美女同事大為改觀。有日美女同事接到1通廣告電話，即時「西化」怒罵對方，他十分震驚地說「原來靚女除咗唔屙屎之外，一秒變西人嘅技能都好勁」。



有港男於討論區發文表示，公司有名美女同事平日說話溫柔斯文，但日前接到1通廣告電話後，立即「西面」大罵，讓他十分震驚。（《原本以為只是手機掉了》劇照）

該名港男於香港討論區以「平時好溫柔好斯文嘅女同事 ，一聽到啲廣告電話會變成另一個人」為題發文表示，美女同事當時接電話第一句是很溫柔很甜地說「喂」，沒想到當得知是廣告電話後，「突然西化問人哋點解會有佢個電話號碼，要求人哋解釋。仲問人哋知唔知佢而家返緊工好忙，點解要晒時間聽呢啲垃圾廣告電話，跟住立即cut咗對方線」。

他說，美女同事收線後立即變回平日的模樣，用很溫柔很甜的聲線向同事們訴說廣告電話很麻煩。他心想做推銷員的人也是「打份工」，若不想聽對方電話，大可簡單說1句不需要再收線就可以，嘆道「何必要咁樣為難人」，他又驚呼「女人隨時話變臉就變臉，女人真係好X古惑！」。

不少網民留言指出接到廣告電話心情不好很正常，「有邊個接到廣告電話後唔會變西？」、「西面好正常」、「可能宣傳電話真係好煩呢，咁啱你同事需要發洩下」、「我都會發癲，尤其是嗰啲打完又打，一日打N次嗰啲，根本係精神虐待，有啲仲變態，夜晚9點仲打嚟，正常人都會XX佢」、「有時忙緊對方chur住係煩，雖然都明白對方都係搵食」、「去外國旅行或者做嘢，收到呢啲電話，無端端要畀IDD（長途電話）錢，睇你西唔西化」、「可能佢好嬲嘅原因係廣告電話居然知道佢個名」。