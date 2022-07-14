家人揸寶馬接放學　2工人幫拎書包　中學生呻無面：同學笑我有錢

有錢也是煩惱？有家境好的中學女生指家人非常疼惜她，不但會輪流駕寶馬房車接送返學放學，更會安排2名工人姐姐陪同及替她拿書包，可是這些舉動在同學們眼中卻是標奇立異猶如「炫富」，甚至有人會出言取笑，令她不禁苦惱大呻：「好想擺脱我班屋企人嘅魔爪！」



有中學女生指家人不但會輪流駕寶馬房車接送返學放學，更會安排2名工人姐姐陪同及替她拿書包，引來同學取笑，令她大感尷尬。（《青春本我》劇照）

「小妹今年F3，是咁的……」，該名中學生早前匿名投稿至instagram帳戶「schools.secrets」，指家人原本贊成她自行上學及放學，惟有天卻突然反口，「話F4先畀我自己返」。她反駁指父母並無時間接送，惟媽媽卻稱會安排2名工人姐姐陪同她返學放學。

女生指2名工人姐姐不但沿路陪伴，有時更會替她拿書包，令她大感尷尬，「我真係覺得好無面，因為全校得我一個有2個人陪我放學」。沒想到這並非最誇張，她指後來轉季，爺爺嫲嫲不捨她「天寒地凍咁等巴士」，決定駕駛父親的座駕接送她，而2名工人則會在校門外等候，與她一同上車，變相每次也有至少4人出動，「有時甚至daddy有時間嗰陣或者阿叔都會車我」。

她大呻同學們每日見到她坐房車出入，也會取笑她「唔識點樣返學同放學」；當發現她「朝頭早坐一架嘅車返學，下晝放學坐第二架車」時，甚至會以此開玩笑，「佢哋每朝會玩一個遊戲，就係諗我下晝坐邊架車放學」，又會「笑個車牌名好奇怪」，令她無奈又尷尬。

女生大呻同學們每日見到她坐房車出入，也會取笑她「唔識點樣返學同放學」，甚至會以此開玩笑，令她無奈又尷尬。（《青春本我》劇照）

女生大嘆「我班同學其實平時對我幾好，但係就會笑我呢樣嘢」，讓她不禁希望盡快脫離家人的照顧，嘗試過一般中學生的生活，於是她發文向網民求助：「我好想擺脫我班屋企人嘅魔爪，我可以點做？」

帖文引起激烈討論，網民各有看法，有人認為女生身在福中不知福，「我都想體驗下因為有錢而俾人笑嘅感覺」、「建議珍惜而家嘅生活」、「有錢又嫌自己有錢得滯，冇錢又會話自己父母畀唔到好嘅嘢你」。不過也有人認為，青少年重視朋輩的看法是正常表現，反指女生的父母過分緊張，「又唔覺得係曬命，青春期梗係想同朋友差唔多，大家一齊玩一齊放學，一放學就俾人走出嚟接，又高調，邊個想呀？有錢都可以有自由㗎」。