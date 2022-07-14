美國女子代人照顧兩比特犬　在兒子眼前慘遭殘殺　警到場時還在咬

一名熱愛狗狗的女子先前才被媽媽警告說不要顧狗，但她沒有把勸告聽進去，堅持當狗保母，日前她在家看顧兩隻比特犬時突遭到攻擊，鄰居聽到慘叫聲過來查看時女子已倒臥血泊身亡，而她的兒子在旁邊目睹了驚悚全程。



綜合外媒報道，美國北卡羅萊納州格林斯伯勒市（Greensboro）46歲女子皮德（Trena Peed）是一名相當喜歡狗狗的愛媽，經常擔任狗保母一職，幫忙毛小孩的父母代為照顧愛犬。

日前皮德在家中照顧兩隻比特犬，正要帶將牠們帶離院子時，比特犬們卻突然抓狂當場瘋狂撕咬皮德的身體。

皮德突如其來慘遭兩隻比特犬攻擊時不斷尖叫，鄰居聽到後第一時間打給警消病趕往現場救人，但已經來不及了，皮德已經深受重傷倒臥血泊，送醫後不幸身亡。

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更慘的是皮德的兒子事發當時剛睡醒，全程目睹媽媽被兩隻比特犬咬死的驚悚畫面，當場直接情緒崩潰。

警消接獲鄰居通報趕往現場後，將其中一隻還在攻擊的比特犬擊斃，另一隻已送往管制中心隔離。皮德的媽媽受訪時痛心表示，之前她就勸告過女兒，不要再擔任狗保母的工作，也不要把狗狗留在家中，但女兒因為太有愛心，完全沒把勸告聽進去，沒想到還是發生憾事，「不管狗主人是誰，都該對這件事情負責」。

皮德在當地動物救援團體內相當有名，許多媒體也大力稱讚她生前對動物保育的愛心與貢獻。皮德的女兒說，自己跟兄弟姊妹們還有奶奶都對媽媽的死感到很難過，「她最近才失去兩名兒子，已經從諸多挫折中慢慢走出，沒想到又遇到這樣的悲劇」。

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