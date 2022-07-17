2元乘車優惠｜要求「長者繁忙時段勿搭車」　港男一句公審惹爭論

【2元乘車優惠／長者乘車優惠／樂悠卡】目前60歲或以上長者受惠政府公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃），可以2元優惠票價乘搭港鐵、巴士、小巴等多款交通工具。有港男於討論區發文批評「好心啲老嘢繁忙時段就咪X搭車啦」，更要求取消繁忙時間2元乘車優惠，掀起爭論。

不少網民認同繁忙時間應暫停2元乘車優惠，以免與上班上學的打工仔及學生「爭位」，惟亦有網民認為不應斤斤計較，強調「人人都會老」，應互諒互讓。



目前60歲或以上長者受惠政府公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃），可以2元優惠票價乘搭港鐵、巴士、小巴等多款交通工具。（資料圖片）

該港男於連登討論區以「好心啲老嘢繁忙時段就咪X搭車啦」為題發帖，直指：「成班去行山飲茶阻X住晒，幾時取消繁忙時間$2搭車啊？」樓主又說，如長者需到醫院覆診等必要原因，並無問題，「有問題係嗰啲明明無必要繁忙時間出街啲老嘢」。

有港男於討論區發文批評「好心啲老嘢繁忙時段就咪X搭車啦」，更要求取消繁忙時間2元乘車優惠，掀起爭論。（資料圖片）

帖文隨即引起爭論，不少網民認同繁忙時間應暫停2元乘車優惠，把長者分流到非繁忙時間，以免阻礙打工仔及學生上班上學，「同意取消繁忙時間$2搭車，分流去其他非繁忙時段，本身已經着數咗，你要趕時間就畀正價」、「最大問題係地鐵呢啲鐘數已經勁多人，空間已經唔多，你讓座仲要轉來轉去，搞到麻麻煩煩」、「專揀繁忙時間先嚟搭車」、「應該起碼10點後先可以兩蚊」、「仲要坐長途車兩個站就落車」、「打工仔地獄」。

但也有網民認為每個人都會變老，應互諒互讓毋須斤斤計較，「人人都會老」、「唔好斤斤計較啦」、「敬老嘛」、「有啲一兩丁係去醫院覆診嗰啲算啦，唔好搞人，係人都會老」。