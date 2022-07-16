拾荒婆婆討羊肉湯影片瘋傳　北大碩士兒癱瘓11年　背後故事更悲涼

媽媽總是對子女不離不棄。山東有名拾荒婆婆討羊肉湯的影片引起全國網民關注，婆婆站在店前，不好意思地問店家有沒有賣剩的湯給他兒子喝，言談間透露兒子癱瘓床上11年、新抱在兒子出事後偷走20萬人民幣（約23萬港元）醫藥費逃走等悲慘家事，最後暖心老闆請婆婆母子喝湯，事件令網民淚崩。事後當地街道辦確認婆婆一家是當地低保戶，更有社區人員表示，婆婆兒子是北京大學碩士，曾出國工作創業，但遇意外癱瘓後失去一切。

有熱心民眾到婆婆家拜訪，兒子則婉拒社會人士提供資助，又澄清「前妻捲走20萬」的說法不實，指媽媽因年事已高故言辭有點誇大。網民慨嘆這家人很有骨氣，許多人更在羊肉館買待用餐請婆婆吃，店家則早已明言以後都會免費請婆婆喝湯。



山東1名拾荒婆婆向羊肉店討羊肉湯，想給癱瘓的兒子喝，背後故事令網民鼻酸。（微博影片截圖）

7月12日，1名拾荒老婆婆在羊肉店門口前，很不好意思問店家有沒有剩下的羊肉湯，「有嘛就給我點喝，沒有就算了」，她說想把湯帶回去給兒子喝，態度客氣。店家一問下，婆婆透露兒子癱瘓在床11年，當年因到庫房搬東西摔到神經導致不能動，只能在家躺着，丈夫也患病腳痛，行動不便。店家問其兒子有沒有結婚，婆婆一時激動，稱「這不是為了要小孩才傷成這樣，媳婦跑了」。原來新抱在兒子出事後，將她留給兒子看病的20萬人民幣（約23萬港元）拿走，音訊全無，一家共借了30萬人民幣（約35萬港元），她要常常出去拾廢物變賣幫補家計。

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店家表示，婆婆平日經常來店門口，該店亦會給她紙皮；當天晚上她站在門口又不敢進來，於是才出去問她什麼事。店家知道婆婆慘況便送上羊肉湯，婆婆離開時很滿足。事件暖哭網民，稱看得出婆婆考慮了很久才開口，「老太太很樂觀，希望她越來越好」、「偉大的母親」。

本月14日，婆婆所住的青島市李滄區李村街道辦事處留意到瘋傳影片並回應事件，指婆婆是青峰路社區李姓低保戶的母親，李男肢體一級殘疾，2012年起列為低保戶，尚局一直有關注婆婆一家狀況，現時他們享有低保資助、困難殘疾人生活補貼等。

青島市李滄區李村街道辦事處在微博交代，婆婆是李姓低保戶的母親。（微博圖片）

有社區人員向內媒表示，婆婆的兒子其實是北京大學碩士畢業，性格開朗而且很聰明，原本在國外工作，曾經創業，但因為出意外「高位截癱」（頸髓損傷令四肢及軀幹的運動、感覺消退或消失），因而失去事業婚姻，當地組織正準備替婆婆一家搞募捐。

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全國許多網民紛紛在羊肉店預先下單，希望請婆婆吃飯，老闆則早已承諾以後婆婆去喝羊肉湯都不會收錢，不少留言都問有沒有渠道捐錢給婆婆一家。熱心民眾王先生找到婆婆住處去探望，其家雖簡陋但很整齊，兒子說話很有條理，精神狀況不錯，他婉拒社會人士提供資助，認為街道辦、青島醫療保健、紅十字會等幫助已足夠。王先生稱婆婆一家生活算是安定，也沒有網民想像般極端困難，「不是像無以為繼的那種生活」。

不過，15日下午，婆婆兒子李先生向內媒澄清，網傳他「前妻捲走20萬」的說法不實，媽媽因年事已高，言辭有點誇大，希望網民停止傳播謠言。他又表示社區一直提供很多幫助，感謝熱心人士的支持。

網民們無奈道，低保等只夠百姓僅僅過活，兒子不想接受社會捐助，「不給別人找麻煩，很要強的一家人，比起那些靠小孩子生病騙錢的那些人真的是天差地別」。

（綜合）