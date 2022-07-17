單身男食拉麵遇女生　首搭枱竟做這件事終拍拖結婚　網民猜有原因

【拉麵奇緣】單身多年的朋友毋須氣餒，因為緣分總會突如其來降臨在你身上！台灣1名愛吃拉麵的男生在於討論區發文分享「拉麵奇緣」，甜蜜地分享因緣際會下吃拉麵吃到結婚的經歷。該男生很喜歡吃拉麵，1年多前的某天，他下班後去人氣拉麵店排隊等座位，其間看前面的女生跌了證件套都沒察覺，他幫忙撿起交回並順勢開啟話題，發現對方同樣愛好吃拉麵，2人很聊得來，其後更被安排同枱入座，男生更大膽地邀請女生嘗試他點的拉麵湯，然後又交換了聯絡方式。自此漸漸成為情侶，最近還決定結婚，他笑言「這一切都是拉麵的功勞」。

網民對樓主的經歷既羨慕又妒忌，有人留意到2人首次搭枱，女生竟肯喝男生那碗拉麵的湯，不禁猜測「可能你比較帥」。



台灣男生排隊吃拉麵邂逅了同樣愛吃拉麵的女生，2人聊天及同枱吃麵，然後漸漸成為情侶，最近還決定結婚。（《社內相親》劇照）

該名台男於Dcard討論區發文表示，1年多前遇上老婆的當天，他下班後不知道吃什麼好，於是乾脆去吃拉麵，雖然知道要排很久，但反正回家後沒事做，所以就獨自去拉麵店排隊等吃。其間他看到排在前面的女生跌了證件套，於是便幫忙撿起，並順勢開啟了話題。他知道對方同樣愛吃拉麵，由於要等很久，2人也便聊了好久，聊了很多間拉麵店，還有彼此最喜歡哪種麵和哪些店，沒想到很聊得來，而且還有共同愛好。

樓主續說，輪到他們吃的時候剛好有2個隔壁的位子，所以理所當然地坐在一起，連點餐的時候也是一起點。在吃麵的時候，他大膽地問女生要不要試一下他的湯，沒想到對方竟然說好，所以也算交換吃到拉麵。吃完後2人交換了聯絡方式，然後開始每天聊天的生活，並約了幾次出來吃拉麵。

樓主幸福地說，「這是一段跟拉麵完全相關的緣分，感謝那天晚上的我突然想吃麵，感謝她也愛吃拉麵」。（《社內相親》劇照）

樓主憶述，某次吃完拉麵騎車載女生回家，對方在後座輕輕地抱着他，然後2人就很自然成為情侶，一直交往到現在，終於要結婚了，「可以說這是一段跟拉麵完全相關的緣分，感謝那天晚上的我突然想吃麵，感謝她也愛吃拉麵」。他又祝福網民「希望大家都可以在拉麵的世界找到同好，甚至可以找到合得來的伴侶」。

不少網民留言表示羨慕，對於陌生男女首次同枱，女生竟肯吃他那碗拉麵的湯，認為是因樓主長得帥才能喜結良緣，「可能你比較帥，所以對方才敢喝湯，這分享告訴我們，人還是要長得帥」、「用這招的男生要夠帥，不然會像我一樣，都沒人來警局保我」、「看來我現在就去拉麵店排隊好了……算了機會不屬於我」、「請問有女生要一起排隊嗎？沒有的話……男的也可以」、「最好啦，台中拉麵我吃遍，現在還不是自己一個繼續吃」、「吃了幾年拉麵，除了自己約妹子去吃，哪有認識什麼妹子，只認識幾間店的老闆店長變熟客，還有被幾個拉麵肥宅認出來而已」。