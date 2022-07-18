爸爸太童顏！女生等阿爸放工被誤當小三　網民：真Sugar Daddy

父母看起來太年輕易引起誤會？有女生日前發文分享趣事，稱上班地點與爸爸的公司很近，有時會等爸爸下班一起回家，結果等了幾次後遭爸爸的同事指指點點，後來發現她被誤當二奶，笑言可以是爸爸太童顏，「唔知好嬲定好笑」。網民笑稱樓主爸爸是「真Sugar Daddy」，不少人分享類似經歷，甚至有女網民說與叔叔在公司附近吃飯，結果嬸嬸收到朋友的「爆料訊息」，偷拍了她和叔叔吃飯照片，「話佢老公出軌」。



女生說爸爸可能生得童顏，一起放工時竟被他的同事誤當小三。（《鬼怪》劇照）

這些同事會否太八掛了？樓主在Dcard討論區發文，笑言「老豆太童顏，啲人成日以為我係小三」，事緣她的公司與爸爸的公司很近，有時下班會約好一起回家，但她等了幾次爸爸下班後，「佢啲同事好似有啲指指點點」，日前爸爸才告訴她，「啲同事以為我係二奶，估唔到我老豆有個咁大個嘅女，真係唔知好嬲定好笑」。

網民笑言爸爸包二奶怎會光明正大出入，「你的確係佢前世情人」，「唔奇，男人50歲都仲係鍾意緊20歲女仔」。不過原來許多網民有類似經歷，試過和爸爸行街被訓導主任誤以為和男友拍拖，有女網民說平日和爸爸去街會翹手，「樓下看更以為老豆偷偷地帶女仔返屋企」，有次她和父母一起回家時，「個看更講返畀我哋聽」。有男生笑稱媽媽「個樣keep得太好，有次畀同學問我係唔係有姐姐包養」，他轉述給媽媽聽，「佢開心咗成個禮拜」。

不少女網民分享被人誤以為是爸爸女友的事。（《鬼怪》劇照）

有女網民分享類似事件的「升級版」，她公司離細叔公司很近，有天叔叔請她午餐，在寫字樓附近吃，「結果我嬸嬸收到佢fd嘅msg+偷拍我哋食飯嘅相，話佢老公出軌同妹妹仔撐檯腳」。

童顏的反面是外貌「生得急」（老成），有留言分享「類似」爆笑經歷，她中學時星期六要和男同學交收物品，約在校門前等，當天她要上學所以穿了校服，男同學穿便服，「返到去有同學問我係咪老豆送我返學，話喺學校門口見到我同我老豆」，但當時大家都是中三。

（Dcard）