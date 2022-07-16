女友着運動Bra短褲跑步　5名壯男圍住跑　男友驚見場面斥：狗公！

烈日下運動身水身汗，不少女性跑步愛穿Sports Bra（運動胸圍）及很短的跑褲，以免太焗促。有港男在討論區發文，女友稱最近胖了數磅，決心每早起床後到公園跑步，習慣已維持了半個月。他日前心血來潮瞞住對方落樓陪跑步，怎料到場遠遠看到5名健壯的男子圍着女友跑步，跑近後發現女友上身穿着運動胸圍，下身是近似泳褲的運動褲，他不滿道「唔怪得咁多狗公圍住跑」。



有港男於討論區發文大呻，女友穿着運動胸圍和近似泳褲的運動褲跑步，吸引5名「狗公」圍着女友。（《大步走》劇照）

港男於香港討論區以「女友着運動bra同似under嘅運動褲跑步」為題發文表示，他與女友住在同邨不同樓，日前他偷偷去公園跑步打算找女友給驚喜，沒想到卻發現有5名健壯男子圍着女友跑步，他立即急跑上前，「諗住向班狗公宣示主權，要班狗公知道她是我條女」，惟「班狗公有心阻礙我，搞到我埋唔到女友身邊」。

他跑了數圈後女友停下來，方知道他一直都在，看似很開心，他生氣質問女友是否每早也穿成這樣去跑步，女友說是還斥他「咪咁老土」，很多女生跑步衣褲也是這樣。他擔心「狗公」圍着女友，女友回應若擔心可每早陪她跑步。他跑了數圈已沒氣，每早跑步會很辛苦，不禁慨嘆「陪跑就辛苦，唔陪跑又擔心，有個又靚身材又好的女友係咁辛苦」。

有網民指，「如果樓主女友着成咁，應該好fit，唔使減肥」、「你打咁多字都係想表達最尾一句燿武揚威啫」、「大把女係咁着跑步，大驚小怪」、「咁好簡單啫，你搵個又唔靚、身材又唔好嘅普通人做女友，咪唔怕佢俾狗公圍囉」、「如果你朝朝跑，先愈跑愈唔辛苦，你成世人未做過運動？」。

許多網民質疑帖文真實性，「唔好咁多幻想，食粒藥早啲瞓」、「作文寫咁多字自我感覺都良好啲」、「又冇圖，你話你女友為減肥，朝朝裸跑都得！」。