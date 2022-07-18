雪櫃驚見媽媽手機　荒謬冷藏原因嚇親阿囡　網民：阿媽永遠是對的

熱浪一波接着一波，不只人覺得熱，連手機都容易過熱。有網民日前發文，指在家中雪櫃見到媽媽的手機，原以為她是煮飯時誤把手機放進雪櫃，便幫她取出來，沒想到媽媽原來是故意把電話放進去降溫。樓主擔心媽媽的手機會因此損壞，然而網民就笑稱「阿媽永遠是對的！」。



有網民表示見到母親的手機在雪櫃出現，沒想到原來母親是故意把過熱的手機放進去降溫。（《心靈的聲音》劇照）

該名網民在香港討論區發文，稱日前打開雪櫃竟見到媽媽的手機被放在裏面，以為媽媽煮飯時忙中有錯，誤把手機當成食物放進去，於是連忙取出。沒想到他竟因此受媽媽責備，「畀佢鬧返轉頭：『你做咩拎出嚟，我特登放部手機入去散熱』」。

樓主的媽媽解釋，由於夏日氣溫較高，當手機置於戶外一段時間或者在家中邊充電邊使用時，都會發生過熱的情況，所以她才會把手機放進雪櫃降溫，但樓主就擔心媽媽此舉會弄壞手機，「阿媽咁做啱唔啱？」。

有網民認為樓主母親的方法確實是最快的解溫方法，甚至讚她「醒目」，但不少人卻認為此舉有風險。（《心靈的聲音》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人表示自己也試過土炮方法幫手機降溫，「以前我都會開風扇吹下」、「我直接放粒冰喺機背發熱位」，甚至有人跟樓主母親一樣把手機放進雪櫃，「我都試過用到發熱，貪得意放入雪櫃。試過幾次唔記得攞出嚟……得出結論最終都無事，日常照用到，不過『無綫充電』就無咗功能」，更建議可「改善」此方法以免手機受潮，「擺落密實袋防水再擺落去」。

有人認為只要記得取出電話就沒有問題，甚至稱讚樓主母親「醒目」，「伯母又真係幾精靈喎，事實係最快降温方法」、「有落雪國家冬天咪唔使用手機？」。不過有人就擔心電子零件及電池受潮會有漏電、爆炸的風險，「咁樣電池好易壞」、「會唔會爆炸㗎」。