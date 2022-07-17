又有不雅片？男女私家車後座疑有不雅動作　網民批拍片者侵犯私隱

「車cam（行車記錄儀）」片段除了記下駕駛情況，也會記錄駕駛者與乘客的一切舉動！網上流傳1段短片，顯示一對男女坐在私家車後座，女子伏於男子腿上疑有所動作，更疑曾跨坐於男方身上，過程被附近車輛的「車cam」拍下，並遭片主上載至網上。影片旋即引來瘋傳及熱議，不少人批評片主行為屬侵犯私隱，最終片主僅將拍到車牌的相片刪除，並將帖文的留言功能關閉，惟其餘片段則仍任人觀看。



網上流傳1段短片，顯示一對男女坐在私家車後座，女子伏於男子腿上疑有所動作，更疑曾跨坐於男方身上。（fb影片截圖）

瘋傳的「車cam」影片顯示事發日期為昨日（16日）早上10時許，有男司機與女伴同坐於私家車後座，兩人表現親暱。女子一度伏在男方腿上，身體曾有起伏動作，而男方則神態自若四處張望，其間亦曾伸手整理座位上的物品。另有相片及影片可見，男女在後座曾經擁吻，女方更曾跨坐於男方身上，狀甚纏綿。約半小時後，男方返回「左軚」司機位置，女子則在車門旁邊整理衣物，上車後兩人再次輕吻一下後便開車離去。

片段上載至社交平台後引來激烈討論，有人估計男女在車上的行為，「唔知係唔係偷情片嚟」、「測試後座舒適度」，亦有不少網民批評拍片者多事，指其行為已屬侵犯私隱，「你咁樣真係會害到人，好心你唔好咁無品啦」、「其實咁樣放人哋上嚟真係好？」、「放上網，小心掉返轉俾人告」。

面對網民批評，片主僅將拍到車牌的相片及影片刪除，並將帖文的留言功能關閉，惟其餘片段則仍然保留，仍由網民觀看。

根據刑事罪行條例200章148條《在公眾地方的猥褻行為》，任何人無合法權限或合理辯解下，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，罪成可罰款2000元及監禁6個月。

執業大律師陸偉雄過去曾就類似事件回覆《香港01》，提到如拍片者拍攝目的是用於報警揭發罪行，向警方提供影片證據，則被視作「搜證」，若是出於「貪玩」等原因發布影片，例如發到網上，則可能干犯《淫褻及不雅物品管制條例》21條中的發布淫褻物品，罪成可處罰100萬及監禁3年。