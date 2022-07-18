$53咖哩牛腩飯得5塊肉　食客感中伏斥：垃圾到爆　網民質疑呢件事

咖哩是不少喜歡食家的最愛，不但味道豐富，也能撈汁送飯。有網民日前發文，表示在連鎖快餐店買了咖哩牛腩飯，認為牛腩份量太少，大感中伏，「咁樣53元，得幾件牛腩」。他隨後更上載了照片公審快餐店，然而圖中卻有1處引起爭議，令網民質疑造假！



樓主在討論區發文稱在某連鎖快餐店買的咖哩牛腩飯中牛肉份量太少，略肥的牛腩只有5小件，認為價錢並不合理。（「香港討論區」圖片）

該名網民在香港討論區發文，稱近日在連鎖快餐店食咖哩牛腩飯，然而卻不甚滿意。樓主先是表達對份量的不滿，直指該碟咖哩牛腩飯要價53元，「得幾件牛腩」，其次是這個價錢還不包飲品，「要加7蚊至有杯可樂」，認為物非所值，更破口大罵「垃圾到爆」。

從圖片可見，黑色方形膠兜內的咖哩汁只有一半，略肥的牛腩只有5小件，另有2塊西蘭花作配菜，紅蘿蔔、翠玉瓜也各有1件。

有網民認為咖哩汁水位有可疑，質疑樓主作假，更建議他讀好物理再「行騙」。（《神探伽利略》劇照）

帖文引來網民熱議，有人認為份量少得離譜，「嘩有冇搞錯！慳皮得好緊要」、「啲肉少到咁不如唔好畀啦」、「一定要投訴換過份」；但同時有不少人質疑事件的真實性，認為樓主弄虛作假，「好明顯食過再影相」、「無可能得咁少」、「似二手飯囉」。甚至有人發揮偵探頭腦，指咖哩汁的水位有下移的痕跡，說明咖哩汁一開始不是那麼少，「睇碗邊咖喱水位已明顯食咗一半啦」、「有無讀過物理？返去讀返書先出嚟呃人啦」。

對於網民的質疑，樓主堅稱清白，「完全未食過，無屈佢」。有網民則表示曾遇到過類似情況，認為在香港很普遍，份量可能真的就這麼少，「全香港都係咁，雞又好、牛又好，得三、四嚿肉」、「我都試過食完仲要去買個包食先夠」、「真係咁少都唔奇」。