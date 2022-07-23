鬼節鬼月鬼門開　4星座工作運衰足整個下半年　雙魚能者多勞超慘

【鬼節／鬼月】今年2022已轉眼來到下半年，月底又將遇到「鬼門開」，鬼月就要來了。



台灣星座專家唐綺陽也分享下半年運勢，其中有4星座工作運較差，上榜的人得注意了！唐綺陽在TVBS節目《女人我最大》分享有4星座在下半年工作運勢比較差，包括：（點圖放大了解哪4星座下半年行衰運👇👇👇）

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第三名：天秤座、雙魚座

唐綺陽指出，天秤座的命運都是因為別人而受到影響，天秤某種程度並不缺工作，但好壞就差很多，能力好可能還會被他人眼紅攻擊，而好運就是來自跨界、跨領域，如果有時間可進修開拓眼界。

唐綺陽分析，不要被不好的人事物困住：「他們是來讓你更有生命力跟活力的，不要太往心裡去，不要太受傷」，開創星座大破大立來自於木星，而木星7月下旬開始會逆行，能知道自己開創局面、嘗試的新事物，8月以後可以做「路線調整」。

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至於雙魚座，唐綺陽透露雙魚座快要累死了，就是「校長兼撞鐘」，雖然工作上很旺，但實際上無趣無聊，有點走入能者多勞的困境：「因為你會，所以工作就交給你」，難免會有「為什麼都是我」的想法，建議雙魚座渡過這段期間，慢慢有了安全感，就可以不用這麼累了。

第二名：山羊座

唐綺陽表示，山羊座工作能力強，但不滿足手上有多少工作，無法接受「命運操控在別人手裡」，試圖想要變成操控者，願意花更多時間經營公司、工作室，建立自己的品牌，可能要等到明（2023）年下半年才有機會回本。

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唐綺陽進一步補充，需要一點時間摸索，過程是否能堅持下去，就得考驗本身的決心；而部分山羊可能遇到家中很多事情，例如搬家，導致蠟燭在兩頭燒：「某種程度是好的壓力，只是別人看你會覺得好像沒有過去那麼光鮮亮麗，但是對山羊來說，他很清楚自己在幹什麼」。

第一名：金牛座

唐綺陽說明，金牛座去（2021）年到今年升官運滿旺的，但內心有很多痛苦說不出來，給自身很大的精神壓力，如果屬於想不開的金牛座：「他在工作上就算再好，他也不覺得好」，在事業上會遇到上面壓力，譬如升官但沒有加薪，工作量大增，或是遇到非常難搞的人。

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唐綺陽補充，金牛座「個性是很死硬的」，非常鑽牛角肩，會很糾結不順眼的事物，偏偏周遭都是金牛看不順眼的人，下半年只要在個性上做些調整，就可以從工作衰運排行榜第一名下來了。

唐綺陽分析，金牛座明明做著別人羨慕的工作，但他們卻認為工作爛透了，或者有一些危機正在醞釀跟爆發，譬如產業上可能有「隱性未爆彈」，但金牛是屬於危機爆發，才肯動作的人，所以可能每天坐在炸彈上面。

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