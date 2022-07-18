港男隱瞞炒散謊稱空白期搵唔到工　面試被HR狙擊：係咪你有問題？

求職前有空白期向，來是人事部（HR）好奇所在，但也不用這樣追問到底吧？有港男日前在網上發文，稱不想向HR（人事部職員）直說自己過去3個月都是打散工，而且都是只做數天就不幹，因此在履歷表上留了「空白期」。不料引起HR好奇，追問他空白期做了甚麼，令他不勝其煩，不明白為何HR忽視個人能力卻針對空白期去追問。有網民認為這是正常現象，直言所有HR也會關心這些問題，而背後只有1個原因：「唔係點壓你價」！



樓主表示見工時HR追問他工作上的空白期，由於不想直接說自己有過短期工作，而且都是做幾天就不幹，所以便瞞說過去3個月都在找工作。（《上司實習生》劇照）

該名求職者在連登討論區發文，稱其最近見工，常常被HR追問空白期。他稱履歷表上有3個月的空白期，其間他事實上有過短期工作，「但有時有啲工做咗1至2星期，覺得伏唔再做了」，不過他沒有在履歷中列出來，「唔通同你講全部都係返咗2至3日就唔返咩」。所以當HR追問他這3個月做了甚麼時，他就回答自我增值及在找工作。不過HR似是對其答案不甚滿意，更直線抽撃樓主，「佢兜口兜面話呢3個月你都搵唔到工，會唔會你自己個人有問題」，1句話令樓主相當不滿，遂撰文問炮轟對方「點解HR咁鍾意針對人地嘅求職空白期？」。

有網民認為HR是在找藉口壓價，亦有人覺得查詢空白期是正常情況。（《上司實習生》劇照）

帖文引來網民熱議，有人認為HR的問題合乎常理，「邊有人常（想）請個人返嚟做幾日又話唔做」、「睇落似你有問題多啲喎，我係HR都唔想請個新人返嚟做兩、三日就走喇」、「你都識講自己份份工兩、三日就走，仲問點解HR要問，咪就係驚請咗你呢啲人」。

不過亦有人覺得試用期通過與否不一定是求職者問題，而HR有欠尊重，「三個月都要捽，三年就話姐」、「咁樣直接話人有問題都好無禮貌」。另有網民自稱有請人經驗，認為「工接工嘅人真係正常份份工之間都有空白期」、「空白期咪照講學嘢自我增值」。