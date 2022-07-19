揭高中阿仔玩交友App每月課金$600　港媽憂心：驚佢繼續增值落去

今時今日不少應用程式也提供收費選項，只要用家「課金」便可解鎖專屬功能，一不小心隨時「使多咗」。有港媽早前意外發現，就讀高中的兒子一直使用1個國內的交友程式，而且每月也會「課金」多次，總值約600元。她擔心兒子一直付款下去，甚至受到不良影響，只好發文向其他家長求救。



有港媽早前意外發現，就讀高中的兒子一直使用1個國內的交友程式，而且每月也會「課金」多次，總值約600元。（《I SWIM》劇照）

該名港媽於親子王國討論區以「唔覺意發現阿仔（高中生）玩交友apps」為題發文，表示家中有額外手機是全家共用，就讀高中的兒子早前以該手機登入電郵帳戶後忘記登出，直至她近日使用時意外發現兒子的「秘密」。

港媽指以共用電話安裝應用程式時，看到畫面不停彈出收據，「我撳入去睇，阿仔一星期3至4次，去增值呢個交友app，但呢個app係國內嘅」。她發現兒子於約1個月內多次「課金」，每次增值38元，共花了約600元，因而感到非常苦惱。

港媽稱已將情況告知丈夫，對方建議「睇多陣先，睇下（兒子）有無其他大突變」，但她卻非常憂心，「而家唔知點好，又唔敢直接同佢講話我知，但又驚佢繼續咁樣增值落去」，只好向網民求救：「大家有無呢啲事情發生過？」

港媽稱已將情況告知丈夫，對方建議「睇多陣先，睇下（兒子）有無其他大突變」，但她卻非常憂心。（《I SWIM》劇照）

帖文引來同為家長的網民討論，有人直指交友程式須多次付款並不尋常，「收錢應該唔係普通交友app」、「要收錢有可能係色情的」、「要畀錢的你要立即stop（阻止），之前咪有個中學生用咗阿媽30萬玩呢啲」、「以我所知，課完金加入群組，可以約女主播出嚟見面」。

亦有人建議樓主與兒子坦白溝通，了解兒子「課金」的原因及目的，「可以當傾偈咁同佢了解下，如果你態度平靜無乜嘢咁，佢未必唔肯同你講㗎」、「小女六年級有兩位女同學有玩，仲話自己拍咗兩次網戀，其中一個話睇下邊個畀得最多LIKE就出去見面。而家做父母真係要多了解下仔囡玩緊啲咩」。