別放棄！DSE過來人放榜日副學士HD都唔收　分享經歷最後照入大學

DSE不是入大學唯一途徑，失手氣餒後仍要重新出發！有學生以DSE過來人身份向一眾成績未如理想的考生分享經歷，提到自己2019年收到成績單後副學士及高級文憑課程都將他拒之門外，從來不哭的他當場灑淚，在老師建議下他報讀了自己原本很抗拒的FDS（基礎課程文憑）。他說捱過那年升讀副學士後，自知「DSE考得衰」迫自己更努力，最後如願獲城大及理工大學取錄升大學，「經歷過某啲事你先會知自己想要乜」。有網民認為不是所有學生「識玩DSE」，如果挑戰失敗大可轉條路線，還說自己當年只得11分，一樣由基礎文憑讀上來，現時已入讀港大。



有網民分享2019年考DSE的經歷，放榜日副學士及高級文憑都拒收。（資料圖片）

考試失手不是絕路，有大學生在Dcard討論區以過來人身份向應屆考生分享2019年放榜心路歷程，特別想鼓勵成績中下游學生。他放榜時預料成績在15、16分左右，「以為自己中英會有3、2」，放榜前以為會在副學士（ASSO）及高級文憑（HD）之間做選擇，事前有香港大學專業進修學院（HKU SPACE）及理大香港專上學院（HKCC）取錄通知，想放榜後去交留位費。

樓主憶述當天到學校禮堂等老師派成績單，考得好的同學會逐一叫名上台領取，「我突然間收到hku space message，話我唔合資格入讀佢哋asso，嗰下我已經懷疑緊係咪有咩出錯咗」。當他收到成續單得知結果後，「我無多講啲咩，自己一個坐咗喺度」，他是從來不哭的人，「唔自覺喊咗出嚟，一喊就喊咗個幾鐘，我好似都係第一次想喊就喊出嚟」。

有網民認為部份學生「唔識玩」DSE，有時用其他升學途徑更好。（資料圖片）

老師和同學都有去關心他，有幾個很好的老師「我到而家都記得，不斷畀好多好多建議我」，朋友們則拍拍他膊頭沒什麼說話，最後他聽從老師建議去報IVE的FDS（基礎課程文憑，Diploma of Foundation Studies）。樓主坦言自己一直很抗拒基礎文憑，覺得不甘心，部份校內成績比他差的同學反而考得更好，「放榜嘅心情我到呢一刻都仲記得」、「放完榜先發現自己幾想讀大學」。

後來他幸運地在IVE識到一班朋友，彼此辛苦捱過1年後再報HKCC，自己更加珍惜讀書機會。讀副學士時他知道自己「DSE考得咁衰」，要求自己要更努力，最後他如願收到城大及理工大學的取錄通知，總算對得住自己和家人。

樓主認為讀基礎文憑的1年對他影響巨大，回想如果當天直入副學士結果可能不如預期，「經歷過某啲事你先會知自己想要乜」。他希望提醒應屆或準DSE考生，「DSE成績唔會決定到你有冇得讀大學，如果真係想讀大學真係要好好堅持」。

有網民覺得不是個個學生「識玩DSE」，有時經副學士和高級文憑可能更適合部份學生駁上大學。亦有同樣是從基礎文憑「殺上來」的學生分享，當年「得11分」，「好努力讀」最後獲港大取錄。

（Dcard）