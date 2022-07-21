恐怖！台過山車垂直90度卡高空　20遊客遭半天吊10分鐘　園方咁講

這是額外的刺激體驗嗎？台灣有民眾最近拍到遊樂場的「斷軌式過山車」90度卡在高空影片，在facebook及抖音上瘋傳，片段中列車垂直卡住，有逾20名遊客在列車上由高空面朝地下，畫面非常驚險。園方事後稱列車當時停留半空約10分鐘，相信是突然遇到強風觸發安全機制，不是故障引致，事後已向遊客發紅包及礦泉水道歉。網民笑稱當時的乘客意外玩到「隱藏版」、「上面的嚇爆」。



有民眾拍到台灣1個斷軌式過山車卡在高空一刻。（facebook專頁「記者爆料網」影片截圖）

周日（7月17日）台灣有民眾拍到當地麗寶樂園的過山車90度卡在半空中，片段被上傳到facebook專頁「記者爆料網」及抖音等平台，形容是「斷軌雲霄飛車（過山車）變卡軌了啦」。片段所見，過山車去到最高處時突然停下來無法前行，列車90卡在半空中，遊客烈日當空下半天吊。影片還抵死配上「完了完了，芭比Ｑ了」的歌詞，完全是車上遊客的心情寫照，逾20人在烈日下「被燒烤」。

這機動遊戲是台中市麗寶樂園的招牌之一斷軌過山車「搶救地心」。園方回覆台媒表示，當時過山車開關訊號感應異常，安全制自動啟動才導致停擺，列車上有20多名乘客，10分鐘後即恢復正常，園方有向遊客發紅包表達歉意。

園方又說，該過山車具嚴格安全機制，有強風、小鳥及異物入侵的情況，偵測到有安全問題就會啟動，工作人員會在遊客上車前說明，而當天可能是突然吹起強風，令安全防護機制啟動，不是發生故障。

雖然畫面嚇人，但網民笑稱是「玩到隱藏版，值回票價了」、「都付一樣的門票，他們的特別好玩」、「是不是有人要在上面求婚？」。也有網民表示，在酷熱天氣下這樣吊，就像在「高級烤肉架」，又問園方會不會補償終身免費坐過山車，但有網民指如果當時坐在最尾的遊客內急又忍不住的話，後果不堪設想。

（facebook專頁「記者爆料網」）