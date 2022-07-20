KFC驚現「手指雞髀」？食客：手指都大過佢　網民熱議係唔係雞髀

除了味道，份量對食客來說一樣重要！有網民稱日前購買KFC肯得基雞桶，發現其中有雞髀尺寸細到「手指都大過佢」，照片所見，雞下髀大小和男子的食指長度相若，有網民笑言是「手指雞」，又質疑是否經過翻炸才會縮水，重提過去不時有人在KFC吃到「迷你」雞髀、雞槌。然而，部分網民直指照片中的雞件應是雞槌而非雞脾，提醒如果發現搞錯，可以要求店員更換。



有顧客指KFC的雞髀細小得「手指都大過佢」，照片引起網民熱議。（fb群組「大埔TAI PO」圖片）

樓主在fb群組「大埔TAI PO」發帖文，稱「KFC桶雞髀細到X街，手指都大過佢」，照片中他將雞件放在盒子上，顯示長度和他的食指相若。網民看後爆笑指是「迷你雞脾」、「童子雞」、「手指雞」，又稱個盒咪寫住咗 「it's finger，無呃」、「見唔見到上校笑緊你？」，又指大埔分店「啲雞次次都縮水咁」，甚至懷疑可能是曾經翻炸導致縮水。

過去亦曾有網民在另一群組「中伏飲食報料區」上傳KFC雞髀照片質疑太細件，引出不少網民分享曾點中「迷你」雞髀及雞槌，笑言最大的炸雞可能都送到《全民造星》做廣告，「 拎出去display 嗰啲雞大嚿到呢」。

過去網民分享KFC雞髀雞槌大小照片：

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不過，有留言認為照片中的大小應是雞槌，並非雞下髀，「唔係雞髀而是雞槌」、「雞全翼嗰隻槌」。有人指其實不論堂食或外賣，可以直接要求店員更換，「你堂食嘅話可以叫佢換，你外賣嘅話可以叫佢送隻雞腿畀你」。

《香港01》已就事件向KFC查詢，正等待回覆。

（facebook群組「大埔TAI PO」）