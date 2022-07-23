50歲爸酒後宣布以後着女裝：人生唔想留遺憾　網民點出1危急訊息

「到底佢係點諗？」，有網民日前發文，表示年屆50的父親某次喝醉後說以後要穿女裝生活，當時大家以為他只是酒後胡言亂語，想不到竟是「酒後吐真言」，父親翌日起真的開始穿裙子出門！家人們都無法接受，然而其父表示不想生命留遺憾，堅持自己的喜好。大部分網民都對事件持開放態度，更稱可以「幫佢手着得靚啲」、「畀佢了咗個心願啦」；亦有人留意到樓主父親的說話，直指可能隱藏1個危急訊息，籲樓主多加留意。



樓主表示50歲的爸爸突然宣布後要着女裝，稱是不想人生留遺憾，令一家人難以接受。（電影《翠絲》劇照）

該名網民在Dcard以「阿爸50歲話要着女裝」為題發帖，稱其父有一晚突然喝到醉醺醺，回家後就把家人們都叫醒說要開家庭會議，「佢話自己以後要着女裝」。當時樓主及家人們都以為他只是耍酒瘋，便不以為意。詎料翌日起來竟見到爸爸穿裙子出門，一家人都嚇呆了。

樓主表示自那次後，他們一家「嘈過鬧過」，但爸爸心意已決，「話人生就嚟到盡頭，唔想留遺憾」。樓主為此懊惱不已，想知道「件事仲有冇得掹」，遂於網上匿名發問。

樓主表示一家人嘈過鬧過都無法令父親改變心意，有網民就認為要盡量心平氣和去溝通。 （電影《翠絲》劇照）

帖文引來網民熱議，有不少人就建議樓主放下成見與父親詳談，可以先弄清楚爸爸的想法，例如會不會是性別認知障礙或者有易服傾向，一家人一同面對，「如果屋企人都唔支持佢，邊個會支持佢？」、「切肉不離皮，一家人要一齊面對，而唔係一味怪佢」。還有人留意到1個危急的訊息，就是樓主父親說的「人生就嚟到盡頭」，擔心他會不會是身體出於問題而受到打擊，「我覺得你要問下佢會唔會係有絕症」、「如果佢係身體有病嘅，首要任務唔係怪佢着裙，而係同佢睇醫生囉」。

有過來人認為樓主父親是此時最大壓力的人，「我諗最辛苦嘅人係最壓抑嘅佢，唔好再鬧佢」，亦有人讚揚他的勇氣，「爸爸着女裝岀街已經攞左好大勇氣做自己」、「好勇，佩服！」；不過有網民就表示無法接受，「我就一定接受唔到㗎喇，但係我會尊重」、「唔係話咁易就接受到」、「但而家唔係拍戲，現實生活要承擔好多異樣目光」。