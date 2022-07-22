林志穎Tesla車禍｜6歲兒坐副駕駛座疑違法　兒童乘車法例是這樣！

台灣藝人林志穎今早（22日）於桃園發生嚴重車禍，他駕駛的白色特斯拉（Tesla）突然失控猛撞分隔島指示桿後起火，林志穎被目擊者拉出時滿臉鮮血，一度無法說話，而坐在副駕駛座的6歲兒子Jenson則臉部輕微擦傷，2人被緊急送往林口長庚醫院急救，目前無生命危險。

事件引起華語圈網民關注，紛紛祝願林志穎早日康復，不過有網民質疑林志穎讓年僅6歲的Jenson坐在副駕駛座疑違反台灣交通法例，批評他漠視Jenson安全，猶幸今次車禍Jenson僅受輕傷，呼籲家長要加倍注意兒童乘坐車輛的安全。



台灣藝人林志穎今早（22日）於桃園發生嚴重車禍，他駕駛的白色特斯拉（Tesla）突然失控自控分隔島指示桿後起火。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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據台媒報道，林志穎當時駕駛着1輛特斯拉Model X汽車，其間突然向右偏離車道，自撞指示桿，父子被救出後，整輛車隨即陷入火海。有不具名醫師稱，林志穎目前意識清醒，但顏面骨折、肩膀的肱骨粉碎性骨折，還有輕微的腦受傷，而Jenson胸部挫傷疼痛、脖子疼痛。

網民除關注林志穎父子傷勢外，亦留意到兒童乘坐車輛的安全問題，指12歲以下兒童不應坐在汽車前座。根據台灣「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」規定，年齡逾4歲至12歲以下，或體重逾18公斤至36公斤以下之兒童，應坐於車輛後座，並依汽車駕駛人及乘客繫安全帶實施及宣導辦法規定使用安全帶。

兒童乘坐私家車時，安排坐在後座的兒童安全椅上會較安全，法例亦有列明應如何安排。（資料圖片）

而在香港，根據《道路使用者守則》第5章，12個月或以下（或體重9公斤以下不能自己坐穩的嬰兒），應讓他們躺在便提式嬰兒床上或嬰兒籃內，該嬰兒床應放在汽車後座，並用繩帶固定在後座。而9個月至4歲（或體重9至18公斤可自己坐穩的兒童）最好使用兒童安全椅，兒童須由繩帶繫於安全椅中，而兒童安全椅亦須根據廠商指示穩固地安裝於車廂內。

至於3歲至12歲（或體重15至36公斤的兒童），須使用由一條腰帶及兩條肩帶組成的兒童安全帶；或是選用普通安全帶加配高墊，連同背後橫帶用以調整斜帶位置。12歲以上（或體重超過36公斤的青少年）則可使用普通安全帶。

香港法例容許3歲以下兒童坐在私家車、私家小巴或貨車的前座，但必須使用認可的兒童束縛設備。如沒有兒童束縛設備，這些兒童乘客便須使用一般的安全帶。法例強調，前座乘客切勿抱着兒童，或讓他們坐在膝上，以免一旦發生意外，兒童會被夾在成年人與汽車儀錶板之間，或被拋出車外。