外傭入職2個月報警稱無膳食疑博跳工　僱主嘆心累　幸結局大反轉

疫情下外傭難求，遇到好的外傭姐姐就更難得。有僱主在社交平台發文，苦訴聘請傭工的中伏經歷，對方不會做家務及煮飯，形容她「又食又拎」，入職僅2個月就「玩嘢」罷工，日前更報警聲稱未有提供膳食而自行「執包袱」離開，因而懷疑她欲轉工或有好路數，感嘆「香港請姐姐心好累」。不過該外傭失蹤一日後現身，更主動賠糧，僱主大讚中介經紀幫到手，「逐一擊破呢個大話精工人」。



樓主指，當日正值出糧日，外傭早上突然報警，指控他們未有提供膳食及發放工資。（FB「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

該僱主本周一（18日）在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，指1名來自菲律賓的外傭於5月中來家工作，惟上周起不願工作，「話唔舒服要休息，喺房休息不工作」。樓主指，當日正值出糧日，外傭早上突然報警，指控他們未有提供膳食及發放工資，「話我哋唔畀嘢佢食，唔畀水佢飲、扮暈」，但卻被發現早已執拾行李打算離開，估計她欲繼續找工作或已有好路數。

樓主又指，外傭離開後沒聯絡中介公司，甚至不回訊息，直到晚上才傳來訊息要求發放1個月薪金，「佢話佢冇錢買嘢食，無錢賠畀我，我覆完佢之後，今天就block咗我」。

他透露該名外傭26歲，育有1對子女，第1次出國來港工作，面試時聲稱在菲律賓有2年工作經驗，懂得煮飯、照顧小朋友及做家務，沒料到埗後卻什麼都不會，「晚餐全部我煮，佢話連炒菜都唔識」、「第一日連床單都唔識換，吸塵機都唔識用，唔識用水煲，教佢做嘢都做咗兩個星期」。而外傭初到埗時僅只得一個背囊，日常衣服、襪、毛巾等都是僱主提供給她，「請佢返嚟，佢真係當過嚟旅行」。

有僱主在社交平台發文，苦訴聘請傭工的中伏經歷，對方不會做家務及煮飯，形容她「又食又拎」。（Gettyimages）

樓主不禁大訴心聲，「喺香港請姐姐心好累！無言。香港嘅法例何時先會保障我哋僱主呢」，又指僱主就如倒錢落鹹水海，「畀班工人牽住個鼻走」。

帖文引起其他僱主的共鳴，不少人認為疫情下外傭跳工問題更加嚴重，又十分認同樓主的感受，「好有同感，真係非三言兩語可形容箇中苦況」、「幾萬蚊兩個月貨仔，仲要咁樣玩嘢」。

不過樓主其後傳來好消息，事隔一日外傭終於出現，並主動賠償1個月糧，又想拜託中介幫她找工作，卻被中介一口拒絕，「agent話會幫佢返菲律賓，多謝我呢個agent！真係好幫到手！逐一擊破呢個大話精工人！講到佢口啞啞」。最後該外傭要求僱主提供離港限期最後1日的機票，相信她打算繼續在香港找工作。