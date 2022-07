MIRROR演唱會開鑼！鏡粉推介尖沙咀打卡攻略　無飛都可應援撐鏡仔

人氣男團MIRROR一連12場紅館演唱會今晚開騷,不少成功撲飛的鏡粉期待已久,準備入場支持偶像。不過無飛的粉絲也不會失望,皆因鏡仔應援遍布各區,有鏡粉就推介尖沙咀打卡攻略,指單在區內已能為姜濤、柳應廷(Jer)、陳卓賢(Ian)、以及剛渡過23歲生日的邱傲然(Tiger)應援,更有MIRO專屬打卡活動,絕對能滿足不同鏡粉的願望。



MIRROR尖沙咀應援打卡攻略:

‧姜濤香港後援會 x Jer柳應廷歌迷會《阿媽有咗第二個》聯合巴士車身廣告應援—九巴968號 / 60X號

‧邱傲然香港後援會生日及演唱會應援主題巴士—九巴271號 / 271R號

‧陳瑞輝香港後援會雪糕車及主題巴士生日應援—海防道 / 九巴234X

‧陳卓賢國際歌迷會(香港)新歌《Distance》「卓賢大道」巴士站宣傳廣告—柏麗大道

‧foodpanda Pau-Pau x Ian 3D戶外廣告牌—海港城

‧MIRROR Official Fan Club會員專享「MIRO WE ARE」主題活動—The ONE

1.《阿媽有咗第二個》聯合巴士車身廣告應援

姜濤香港後援會聯乘Jer柳應廷歌迷會為宣傳偶像下月上畫的電影《阿媽有咗第二個》,聯合準備了巴士車身應援活動,兩輛「方晴號」及「子軒號」將本月22日起分別行駛九巴968號來往元朗(西)至銅鑼灣(天后)以及九巴 60X來往屯門巿中心至佐敦(西九龍站)的路線,供一眾姜糖及柳柳粉打卡。

2.邱傲然香港後援會生日及演唱會應援主題巴士

剛踏入23歲的邱傲然(Tiger)除了獲小虎隊(粉絲暱稱)舉行生日相展,演唱會期間亦有生日及演唱會主題巴士應援活動。老虎主題巴士自6月24日起行駛九巴1A來往中秀茂坪至尖沙咀碼頭路線;另外由本月24日起亦會加推九巴271來往大埔(富亨至佐敦(西九龍站)的演唱會特別版主題巴士,相關車輛更會於演唱會舉行期間,即7月25日至8月6日改為271R,於紅館門外接送鏡粉返家。

3.陳瑞輝香港後援會雪糕車及主題巴士生日應援

陳瑞輝(Frankie)將於演唱會中渡過34歲生日,雖然皮寶寶們未能全員入場陪同偶像慶生,但也能參與生日應援,其中生日主題巴士於本月23日起直至9月中行駛九巴234X來往尖沙咀東(麼地道)來往荃灣(灣景花園)路線,而「皮皮誕」正日,即7月29日下午1至3時,後援會更於海防道準備了應援雪糕車,向皮寶寶免費派發軟雪糕。

4.陳卓賢國際歌迷會(香港)新歌《Distance》宣傳廣告

每當Ian推出新歌,一眾 Hellosss也會在各區巴士站的廣告牌協助宣傳,今次新歌《Distance》推出後亦不例外,粉絲「照舊」在柏麗大道準備了新歌宣傳廣告,將巴士站變成「卓賢大道」。

5.foodpanda Pau-Pau x Ian 3D戶外廣告牌—海港城

Ian的應援打卡位不只1個!他與foodpanda Pau-Pau將首次以3D形式在海港城外的大型戶外廣告登場,而附近的星光行McCafé分店亦會成為限定主題餐廳,設有多個打卡位及宣傳硬照,Hellosss可補充體力之餘也能瘋狂打卡!

6.MIRROR Official Fan Club會員專享「MIRO WE ARE」主題活動

其他鏡粉也不用擔心,繼早前時代廣場設立了「BABY MIRROR WE ARE」主題活動,The ONE商場於本月25日起亦會舉辦MIRO專屬的「MIRO WE ARE」主題活動。鏡粉可在人型展覽擺設打卡位及巨型MIRO WE ARE字母拍照留念,亦可以在場購入演唱會周邊產品。

另外,商場內亦設有12位鏡仔的演唱會應援區,鏡粉可參觀各成員的後援會及粉絲團體有份準備的佈置,遠距離感受演唱會的氣氛。