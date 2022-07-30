好痛！報復男友出軌　女子安全套滴辣椒油仲有絕招　賤男下體超慘

這可能是對渣男的最強報復！美國29歲女網紅分享自己經歷，指自己發現男友出軌後，偷偷在對方安全套中加上辣椒油，導致對方下體「燃燒」刺痛，像「煮熟的蝦」，又用內含辣椒的冰塊「冰敷」男友下體，讓對方痛不欲生。最後她還使出終極一招 ── 嫁給男友父親成為繼母。其瘋狂的報復手段引起網民熱議。



美國29歲女網紅分享自己經歷，指自己發現男友出軌後，偷偷在對方安全套中加上辣椒油，導致對方下體「燃燒」刺痛，像「煮熟的蝦」。（影片截圖）

該名29歲女網紅奧古斯塔（Augustah Hubble）於TikTok分享報復賤精男友的故事。她表示，21歲時曾有一名30歲男友，對方是自己的理想情人「完美紳士」，對她百般呵護，愛得纏綿，直到她在男友車上發現安全套才發覺事有蹺蹊，懷疑對方出軌，「因為我有服用避孕藥，所以我們（性行為時）沒有用安全套」。

奧古斯塔偷偷在男友安全套中加上辣椒油，導致對方下體「燃燒」刺痛。（gettyimages）

奧古斯塔隨即拿着安全套質問男友，男友辯稱那些安全套是在他們拍拖前購買，只是拍拖後沒有丟棄，未來會丟掉。不過奧古斯塔沒有相信男友解釋，「我並不傻」，於是當晚奧古斯塔查看男友手機，看到其Facebook有與閨密的曖昧訊息，讓奧古斯塔心碎。

為了報復男友，奧古斯塔便決定將辣椒油滴在男友的安全套，如果2天後就收到效果。奧古斯塔表示，2天後男友從健身房回家，告訴她健身房提供的沐浴用品太刺激，令他的下體非常刺痛。惟奧古斯塔指出，男友從不在健身房沖涼，「所以我知道發生了什麼事」，並再心生一計，取出內含辣椒的冰塊「冰敷」男友下體，不一會男友即痛得大叫大嚷，衝到浴室沖水，「他的下面這時候看起來像煮熟的蝦子，它全是粉紅色的，蜷縮起來」。

安全套中加上辣椒油，令男友下體痛不欲生。（gettyimages）

奧古斯塔之後向男友坦承自己的報復行動，男友亦承認出軌，求奧古斯塔原諒。2人一度復合，惟男友幾個月後又再出軌，讓奧古斯塔死心提出分手。

然而她對前男友的報復仍未結束，奧古斯塔使出「終極絕招」，嫁給了前男友父親，「他爸爸和我剛剛慶祝了我們的5周年結婚紀念日。我只想對我的前任大喊一聲，他現在是我的繼子！」。不過奧古斯塔亦「感謝」前男友，「通過他，我遇到了我生命中的摯愛（前男友父親）」。

回憶這些瘋狂經歷，奧古斯塔強調已是8年前的舊事，如今自己變得更成熟，不會再採用這麼激烈的報復手段。