掃錯墓17年！安葬母親　驚見父墓旁竟「有女人」　悉真相崩潰尷尬

掃墓祭祖是不少孝子賢孫指定動作之一，但英國有孝子孝女卻經歷比悲傷更悲傷的事，原來他們拜祭了17年的父親，竟然不是自己父親。得知掃錯墓的崩潰尷尬真相，他們十分震驚，目前已挖了6處墓地，卻仍未找到父親遺體。



湯姆一家知道多年來都掃錯墓，十分震驚。（網上圖片）

綜合外媒報道，英國伊辛頓（Easington）58歲男子湯姆（Tom Bell）一家的79歲母親上月去世，葬禮已於7月1日舉行，他們計劃把母親安葬在「父親」托馬斯（Thomas Bell）位於溫蓋特（Wingate）的聖三一教堂墓地，卻沒想到是噩夢的開端 ── 殯儀館職員表示，挖掘墓穴的人員在其「父親」墓地發現了一具女性的棺木，意味他們拜祭了17年的「父親」，原來不是他們真正的父親！

掃錯墓的殘酷真相讓他們十分震驚，湯姆表示，失去母親對他們來說本身已是「毀滅性的」，現在還被告知他們過去17年拜祭的竟然不是父親，「這簡直令人無法接受，這怎麼可能發生？」

湯姆的母親（左）及父親（右）。（網上圖片）

湯姆指出，17年前父親過世後，母親便買下了相關土地安葬父親，並規劃好將來自己去世後可以與父親葬在一起，而多年來母親都會定時打理墓碑，加上墓碑上的名字亦確實寫上「托馬斯」，不明白事件為何會發生。他們目前已經挖了6處墓地，卻仍未找到父親遺體，未能下葬的母親遺體則暫時放在殯儀館。

協助湯姆一家的葬禮負責人直言，在其20年工作經驗中，從未遇過這樣的案例。據估計，湯姆的父親托馬斯於2005年下葬後，與其他墓碑混淆了，以及1980年時原墓地曾發生火災導致一些埋葬紀錄丟失所致。