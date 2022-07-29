長青杯格鬥賽！鐵騎婆嬸30秒街頭打鬥片瘋傳　網民嘆：薑是老的辣

行車糾紛切記要冷靜！台灣日前瘋傳1段2女在馬路上大打出手的30秒影片，有網民拍攝分享笑稱是「高雄阿嬤對決中」，片中黑衣婆婆和黃衣大媽出掌又推人，由於黑衣婆婆全程佔優，打得對方難以還手，不少人爆笑點評說兩人屬不同量級，「薑是老的辣」、「街頭霸王60+」。當地警方稱兩人發生行車糾紛，其中黃衣女事後自行去驗傷，並準備提告，當局交代2人的實際年齡，也遠較網民估計的來得「年輕」，最多是阿姨大媽。



黑衣女和黃衣女因為行車糾紛大打出手，但黑衣女全程佔盡優勢。（fb群組「爆廢公社公開版」影片截圖）

樓主在fb群組「爆廢公社公開版」上傳影片，顯示2名騎車女子在馬路上大打出手，笑稱是「高雄阿嬤對決中」，2名女子疑出現行車糾紛，雙方車子已倒地，互有推撞，黃衣大媽想拿出手機疑要拍照。

片段中，黑衣婆婆拉住黃衣大媽的手，將她拉近懷中一拳打頭。黃衣大媽被打到退後一步，站穩後揮拳回擊黑衣婆婆的頭，但被一手接住，黑衣婆婆借力順勢一推，黃衣大媽即時屁股着地倒地。

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黃衣大媽起身後未有還手，從衫袋似想掏出手機，兩人貼近口角，未料黑衣婆婆一見到她拿出手機，一掌將她推開。黃衣大媽不忿後揮手挑釁，黑衣婆婆再上前推撞，又將對方撞開，之後走回自己的電單車旁，這時黃衣大媽不停撳手機。由於30秒的爭執片內黑衣婆婆佔盡優勢極為霸氣，有網民笑稱兩人屬於不同量級，認為打起來並不公平，「阿嬤戰力明顯比較強」、「薑是老的辣」、「拍攝者不救？」。

網民形容兩人打鬥是「街頭霸王 60+」、「長青杯格鬥賽」、「狂野阿嬤」，竟說「好可愛」、「看阿嬤打架也很療癒」、「我們高雄的阿姨們就是這麼熱情活潑」，但覺得結果只會是「贏的送法院，輸的送醫院」，實際上動手就已經輸了。

台灣警方回應當地傳媒指，27日上午7點19分接到民眾舉報1宗行車糾紛事件，56歲女子（黑衣）騎電動車突然從巷子轉彎出來時，嚇到45歲的黃衣機車女子，黃衣女上前提醒引起對方不滿，黑衣女動手將她從車上拉下來。黃衣女最後自行去驗傷，準備提告傷害罪。

（fb群組「爆廢公社公開版」）