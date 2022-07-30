震撼！私家車住8孩有手抱BB　食物腐爛昆蟲亂爬極恐怖　父母被捕

1部普通私家車竟然住了8名小孩，當中更有1名睡在嬰兒籃的BB？位於墨西哥的美墨邊境城市蒂華納（Tijuana）日前有民眾報警，稱懷疑有家庭將多名兒童困在1輛4座私家車內生活，當地警員到場調查，發現車上共8名兒童，由7個月大至15歲，全部在美國出生。車內環境極惡劣，食物已變壞、昆蟲四圍爬，警方隨即拘捕涉事父母，而8名兒童目前已被送到收容所，當地法院將向父母提告。



私家車內竟住了總共8名小孩，事件揭發後，他們的父母已被捕。（警方圖片／NBC 7 San Diego新聞截圖）

事發於加州南部、墨西哥邊境城市蒂華納（Tijuana）名叫Libertad的社區，當地有民眾報警，指懷疑有家庭將多名孩子困在1輛綠色豐田內生活，父母未有提供適當食物、未有妥善照顧孩子。墨西哥警方趕至發現1部汽車停泊在路邊，上面塞了8名兒童，還有很多雜物，座椅很破爛及髒亂，前座更有1名躺在嬰兒籃的寶寶。

警方指車內衛生情況極差，裏面的食物已經變質、昆蟲四處爬行，整體環境很髒，車上8名兒童包括15歲男童、11歲男童、7歲女童、6歲女童、5歲女童、4歲女童、2歲女童及只有7個月大的嬰兒，全孩子都在美國出生。他們的父母分別是來自美國洛杉磯、35歲的Beatriz 「N」及在蒂華納出生、40歲的Jesus「N」，目前已被捕。

警方將8名孩子交予兒童服務機構，目前已送到市內收容所照顧，當地法院將對涉事父母提出相關控罪。

（綜合）