MIRROR演唱會｜餘下8場取消　網民：買黃牛飛勁蝕、HKT服務點退票

人氣男團MIRROR第4場紅館演唱會發生嚴重事故，舞台上方的巨型屏幕突然墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中1人須留醫深切治療部（ICU），主辦單位事後取消餘下場次。事件引起熱議，有網民認同主辦單位的決定，認為目前為止最重要是集氣求傷者康復，及徹查事件，「繼續開都唔知用咩心情睇」，有人則關注早前購買黃牛飛，以及參與香港電訊（HKT）演唱會門票抽獎活動，並特地選購指定服務的「鏡粉」現時一定「揼心口」及「蝕到入肉」。



人氣男團MIRROR第4場紅館演唱會發生嚴重事故，舞台上方的巨型屏幕突然墮下，壓傷兩名舞蹈員。（影片截圖）

不少討論區網民質疑主辦單位為省錢倉卒籌備演唱會致出事，批評「搵錢至上」、「根本所有嘢佢哋都未ready好，未籌備好晒一個show，好似趕頭趕命就擺佢哋上紅館，真係希望人無事」、「Viu慳埋啲陰質錢」、「Viu正一垃圾，MIRROR出道第一場（紅館）演唱會唔係應該要最高規格㗎咩，靠天團搵咁多錢，淨係識慳皮害死人」、「無料就請最top嘅公司搞啦，又唔係賺唔到錢」、「賠十條命都唔夠，道歉有咩用」。

有網民擔心有腦出血及頸椎第四節爆裂骨折的COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）男朋友李啟言（阿Mo），最壞情況或會癱瘓，又指無論獲多少賠償，都無法補償身心的創傷，網民慨嘆「睇到都心噏，一個後生仔正正常常，癱咗都難以接受，更何況係一個dancer，最鐘意郁嚟郁去」、「都幾難行得番，咁樣壓落條頸」、「四肢郁唔到慘過死，成世玩完啦」、「跳唔到唔緊要，正常生活都唔得嗰下慘」、「MIRROR、COLLAR好多都係dancer出身，感受一定更加深，我諗佢哋噚晚都一定好難瞓得着」。

雖然主辦單位大國文化及MakerVille發聲明表示會盡快公布退票安排，但有網民指出，MIRROR演唱會門票一票難求，早前不少「鏡粉」都是「幫襯黃牛」，擔心若退款也只是存入黃牛的信用卡戶口，購買了黃牛飛的「鏡粉」或未能取回金錢，「買黃牛飛嘅鏡粉好肉赤」、「最慘嗰啲為咗溝女食黃牛嘅人，錢又冇，女神又冇」、「公司有同事買咗2萬（蚊飛）」，又說「F5㩒到爛先買到嗰班真係慘，下次又未必買得返」，不過也有人認為「買嗰啲慘乜X，抵啦，助長黃牛正X街」。

有網民關注早前參與香港電訊（HKT）演唱會門票抽獎活動，並特地選購指定服務的「鏡粉」現時一定「揼心口」及「蝕到入肉」。（「香港電訊」網站截圖）

早前香港電訊（HKT）舉辦門票抽獎活動，旗下1O1O、csl、網上行、LiKE1OO、Now TV、eye及HKT家居電話的現有指定個人客戶可參加抽獎，被抽中者在選購指定服務後，可得到兩張門票，名額共1,200名。有網民表示，「就算無買黃牛飛，狂咁幫襯贊助商買飛嗰啲都慘」、「水魚plan」、「簽曬約2年嗰啲，下次開show再加長個約先買到飛」、「買plan嗰啲圍返2年都成皮，講緊最低消費，未計貴價飛」、「不如扺制HKT」。翻查門票抽獎活動的官方網站，並未有任何消息更新。