驚悉拍拖3年女友車禍亡　癡情台男喊足1個月　1件事揭發根本沒死

為了分手竟可以扮死？台灣有男生於討論區發文表示，早前獲交往3年女友的姐姐告知，女友發生了車禍搶救無效死亡，最後遺言是希望他能好好生活，「找到更好的女生，不要留戀她」。由於兩人是遠距離戀愛，女友家人稱可以不用前去祭拜，知道他的心意就好。他傷心地哭了1個月，沒想到日前竟於社交平台facebook發現女友開了新帳戶，他崩潰道「到底什麼情況？」。



台灣有男生於討論區發文表示，交往3年的女友早前聯同家人謊稱車禍身亡，他傷心了1個月才在facebook發現女友根本沒死。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名男生於Dcard討論區以「交往三年女友過世，我哭了一個月才發現根本沒死」為題發文表示，他得悉女友離世後傷心不已，因與其姐姐於facebook有互加好友，故能看動她的動態，日前發現姐姐加了某人成為好友，他好奇下點進去看，沒想到居然是女友開設的新帳戶，裏面的帖文還是最近跟別人出去玩的照片。

樓主頓時發現女友根本沒死，大呼「到底什麼情況？我快崩潰了」、「我們一起渡過那麼多，她怎麼會用這種方式對我？我快瘋了」。

網民留言批評「假死」女生太過份，「把你當白癡耍欸」、「這是什麼招式啊，為了跟你分手搞得這麼興師動眾」、「這招數用久了的話，可能會成真」、「就當她死了」、「去她的po文底下留言：『啊你怎麼沒死』」、「剛好七月就在動態悼念她呀」、「可以發一篇紀念文到她版上，最後說很高興在七月半能與妳重逢」、「狂寄葬禮花籃到她家啊」、「鬼門才剛開，那麼快就投胎轉世嘍」、「耶穌死後3天有復活，那她是新的救世主」，不過也有網民認為「你自己也有些問題吧？生要見人，死要見屍不是基本的嗎？」。